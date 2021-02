Hejtmani mohou požádat o nouzový stav na 14 dní

Sněmovna ve čtvrtek odmítla prodloužení nouzového stavu, na který jsou teď navázána vládní opatření proti šíření koronaviru. Dosavadní nouzový stav tak v neděli k půlnoci skončí. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek uváděl jako jediné řešení to, že by o vyhlášení nouzového stavu kabinet požádali hejtmani.

"Blížíme se k dohodě, ale je potřeba dojednat celou řadu věcí a podmínek," řekl televizi Půta před jednáním s premiérem a ministrem zdravotnictví Janem Blatným (ANO). "Jsme připraveni požádat o nový nouzový stav na nějakou omezenou dobu, mluvili jsme o dvou týdnech. A to především proto, aby vláda dokázala ve Sněmovně projednat s parlamentními stranami nový pandemický zákon, který by měl tu situaci řešit dlouhodobě," doplnil.

Hejtmani chtějí podle Půty diskutovat s Babišem a dalšími členy vlády o jednotlivých protiepidemických opatřeních. Dá se možná mluvit o přehodnocení nočního zákazu vycházení, otevření provozoven služeb a menších obchodů a co nejrychlejším návratu dětí do škol, uvedl hejtman.

V otázce, zda požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu, nebyli zatím hejtmani jednotní. Pro byli hlavně ti zastupující vládní ANO a ČSSD, zatímco někteří hejtmani z opozičních stran se připravovali na to, že ve svých krajích sami vyhlásí stav nebezpečí. Premiér dnes řekl ČTK před jednáním s hejtmany, že by nouzový stav po neděli mohl platit jen v krajích, které o to požádají vládu. Takový postup by ale podle Půty i dalších hejtmanů nebyl možný. Babiš doufá, že o vyhlášení nového stavu nouze požádají všichni hejtmani, aby v různých částech země neplatila odlišná opatření.