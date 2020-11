Hejtmankou Plzeňského kraje byla zvolena Mauritzová z ODS, ANO marně protestuje

Mauritzová získala 28 hlasů zastupitelů. Proti bylo 13 zastupitelů, z toho 12 z ANO, které krajské volby vyhrálo s 12 mandáty. Čtyři zastupitelé za KSČM a SPD se hlasování zdrželi. ANO to zdůvodnilo tím, že má pro nového hejtmana dvě kritéria. "Měl by ho nominovat vítěz voleb (ANO), a zároveň by to měla být osoba, která získala (v krajských volbách) nejvíce preferenčních hlasů (to byl bývalý hejtman a lídr STAN Josef Bernard). Paní Mauriztová nesplňuje ani jedno hledisko," uvedl Petr Vanka z opozičního hnutí ANO.

Gratuluji Iloně Mauritzové, která byla zvolena hejtmankou Plzeňského kraje. Ilona působila jako rektorka Západočeské univerzity v Plzni, je to mj. respektovaná odbornice na školství a zdravotnictví. Jsem si jistý, že bude v čele koalice úspěšná, skvělé řešení pro Plzeňský kraj! — Petr Fiala (@P_Fiala) November 12, 2020

Plzeňský kraj povedou v následujících čtyřech letech uskupení STAN + Piráti s ODS + TOP 09. V 45členném zastupitelstvu mají 25 křesel. ODS a TOP 09 obsadí pět míst z devíti krajských radních včetně hejtmanky, STAN s Piráty získali čtyři místa v radě. Zastupitelé už složili slib a zvolili hejtmanku, následovat bude volba sedmi náměstků hejtmanky, dalších radních a předsedů všech 15 výborů.

Kraje povedou kromě hejtmanky čtyři uvolnění a tři neuvolnění náměstci a jeden uvolněný radní. "Nelíbí se nám (vysoký) počet náměstků," řekl zastupitel KSČM Jiří Valenta. Podle něj začínal kraj v roce 2000 se třemi náměstky a jejich počet každé čtyři roky stoupal. Domnívá se, že je to tím, že náměstek bere o 16.000 korun více než krajský radní.

Mauritzová bude mít v gesci zdravotnictví. Jejím prvním uvolněným náměstkem, který má na starosti regionální rozvoj, životní prostředí a fondy EU, byl zvolen Josef Bernard. Bude statutárním zástupcem hejtmanky, který povede kraj v případě její nepřítomnosti. STAN má ještě uvolněného náměstka pro dopravu, jímž se stal znovu Pavel Čížek. Dalším uvolněným náměstkem pro sociální věci je Rudolf Špoták z Pirátů, jejich další zástupce Pavel Hais bude jako neuvolněný náměstek řídit oblast digitalizace a IT. Piráti jsou v novém zastupitelstvu nováčky.

ODS má dále neuvolněného náměstka pro ekonomiku, majetek a investice, kterým je Pavel Karpíšek, senátor za ODS a starosta Vejprnic. Dalším neuvolněným náměstkem pro školství a sport byl zvolen Rudolf Salvetr, starosta Klatov. Marcela Krejsová, dosavadní náměstkyně pro ekonomiku a pověřená hejtmanka, bude jako jediná radní řídit cestovní ruch a podnikání jako uvolněná. Krejsovou jako jedinou podpořilo hnutí ANO, které jinak při volbě náměstků nehlasovalo nebo bylo proti. TOP 09 získala post uvolněného náměstka pro kulturu a památkovou péči, jímž se stane Marek Ženíšek.