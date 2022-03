Heller navrhl vzít Hradu další peníze, i kvůli Zemanovým postojům

Jeden televizní projev, v němž Zeman odsoudil ruskou vojenskou akci na Ukrajině a ruského prezidenta Vladimira Putina nepřímo nazval šílencem, podle Hellera devět let oslabování a ponižování Česka nezachrání.

"Připomínám v bodech lhaní o teroristickém útoku ve Vrběticích, kopání do Bezpečnostní informační služby a našich zahraničních partnerů, vychvalování Putina, glosy o likvidaci českých novinářů," vyjmenoval lidovecký poslanec. Navrhovaný přesun šesti milionů z rozpočtu prezidentské kanceláře do vládní rozpočtové rezervy podle něho patří do řady protiruských sankcí.

"Zatímco české rodiny šetří, hradní úředníci si schvalují královské odměny, o kterých se obyčejným občanům nezdá. Přestože Miloš Zeman prakticky nejezdí na zahraniční cesty ani nepřijímá návštěvy, návrh na výrazné ponížení z Hradu nepřišel," pokračoval Heller. Uvedl, že odmítá platit "hradní mejdan" a svůj návrh pokládá za symbol.

Rozpočet prezidentské kanceláře patří mezi takzvané chráněné kapitoly, jejichž základní parametry schvaluje sněmovní rozpočtový výbor. Tento týden odebral odebral kanceláři proti původnímu rozpočtu kvůli úsporám 22 milionů korun. Hradní kancelář měla letos hospodařit s 420,1 milionu korun, nově by měla mít 398,4 milionu korun. Poslanec Jan Volný (ANO) dnes navrhl, aby kancelář přišla o poloviční částku tedy asi o 11 milionů korun. Zdůvodňoval to tím, že úspory v chráněných kapitolách by měly být proporční.