Hladík má podat policii vysvětlení na policii, KDU-ĆSL posoudí postup ve čtvrtek

— Autor: ČTK

Policie v souvislosti s dnešní razií v Brně požádala náměstka primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL) nominovaného do čela ministerstva životního prostředí o přístup do kanceláře a podání vysvětlení. Hladík to uvedl v prohlášení poskytnutém ČTK. O záležitosti informoval i vedení lidovců.