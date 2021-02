Hlasování o nouzovém stavu: Babiš ve Sněmovně není, opozice odmítá jen restrikce

Opoziční předáci vládě vyčítali podle nich nedostatečnou pomoc za zavřené nebo omezené provozy. "Desetitisíce lidí nedostaly ani korunu pomoci," uvedl Jurečka. Podle Rakušana je nutné motivovat lidi k dodržování opatření, která mají smysl a lze je zavést i bez nouzového stavu. Vyzdvihl testování a vyhledávání kontaktů nakažených lidí. Jurečka také uvedl, že vláda nijak nereagovala třeba na zjištění, že největší riziko přenosu nákazy je na pracovištích.

Jurečka a Pekarová Adamová poukazovali na to, že kabinet podle nich má i bez nouzového stavu nástroje, kterými lze situaci řešit. Zmiňovali zejména zákon o ochraně veřejného zdraví. Rakušan mluvil o místním zvládání krize. "Hejtmani jsou lepšími manažery než vy," vzkázal ministrům.

Vládu vinil Rakušan ze "zmatku, chaosu a hluchoty". "Jste hluší a slepí," přidala se Pekarová Adamová kvůli tomu, že kabinet podle ní nenaslouchá opozičním námětům. Podle Rakušana vláda nemůže přehazovat odpovědnost za současnou situaci na opozici. "Co my vidíme, je selhání státu," řekl. Skutečnost, že kabinet nemá v dolní komoře podporu pro prodloužení nouzového stavu, podle Pekarové Adamové znamená, že už nemá ve Sněmovně většinu.

V debatě vystoupili také nezařazení poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko, opět bez roušky. Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) Volného napomenul, ale připomněl také dohodu sněmovního grémia, že jinak budou předsedající oba poslance ingnorovat. V úterý je nechal Vondráček vyvést ze sálu policisty z ochranné služby. Část poslanců dnes už při vystoupení Volného z jednacího sálu odešla. Po Bojkově projevu nechal Vondráček vydezinfikovat řečnický pult.

KSČM: Sněmovna má vládu donutit k opatřením mimo nouzový stav

Sněmovna by podle KSČM měla vládu přimět k opatřením mimo nouzový stav, která se dosud odkládala. Měla by ji donutit k tomu, aby aktualizovala pandemický plán, předložila zákon o bezpečnosti a zajistila kontrolu protiepidemických opatření. V rozpravě to dnes řekl předseda komunistů Vojtěch Filip. Podle něj vláda tyto kroky není ochotna učinit dobrovolně, a proto k nim musí být přinucena tím, že dolní komora neschválí prodloužení nouzového stavu.

Filip připomenul, že vláda dosud neplnila úkoly, které jí Sněmovna v souvislosti s epidemií koronaviru uložila. "Pokud vláda není ochotna dobrovolně naplňovat usnesení, své úkoly v rámci nouzového stavu, nezbývá nic jiného, než aby byla postavena před nutnost využít jiné právní předpisy, aby zajistila boj proti pandemii," uvedl předseda KSČM.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) má podle komunistů stanovit obecné podmínky pro opatření krajských hygienických stanic podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) by měl zajistit realizaci a kontrolu dodržování těchto opatření a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) by měl projednat možnosti setrvání vojáků v nemocnicích a sociálních ústavech.

"Jenom to, že budeme schopni nejen říct, co má kdo dělat, ale také budeme kontrolovat, jak je to plněno, je tím nejzákladnějším postupem, kterým můžeme dosáhnout změny," uvedl Filip. Občané pak budou více akceptovat opatření, která budou přijímána nejen vládou a ministerstvem ale také na úrovni krajů, domnívá se Filip.