Hlasování z auta. Do drive-in volebních míst nebude možné dorazit pěšky

Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna dnes novinářům řekl, že s tím počítá předpis, který by měla projednat vláda na svém příštím zasedání 17. srpna a o dva dny později by se jím měla zabývat Sněmovna.

Hlasování z auta by mělo být k dispozici na 78 stanovištích, v jednom v každém okrese. Hlasovat by se mělo ve středu 30. září v čase od 07:00 do 15:00. Pokud by se v takovém případě na někoho nedostalo, komise by počkala na všechny čekající ve frontě. "Obsluhu bude zajišťovat armáda, budou tam tři vojáci a odborný zapisovatel, který bude dohlížet na zákonnost procesu," uvedl Mlsna.

Při drive-in hlasování by si volič s sebou vzal občanský průkaz a rozhodnutí o nařízené karanténě, případně neschopenku od lékaře. "Nemá-li ani jedno, a přesto je v karanténě, to mohou být například osoby samostatně výdělečně činné, tak jsme domluveni, že budeme nabádat praktické lékaře, aby vydali potvrzení, že daný člověk je nemocný, má covid-19 nebo je mu nařízena karanténa," dodal Mlsna.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) by drive-in stanoviště mohla vzniknout na velkých parkovištích nebo stadionech. Po identifikaci by měl volič dostat volební lístky, poodjet doprostřed stanu, kde bude mít soukromí, upravit volební lístek a vložit ho do obálky a na konci stanu obálku vhodit do urny. Speciální komise by měla lidi vyškrtnout ze stálého seznamu voličů, aby nemohli znovu volit standardním způsobem v pátek či sobotu.

Lidé v karanténě, kteří nemohou automobilem dorazit, by se měli do čtvrtku 1. října do 20:00 ohlásit na krajském úřadě. "Oznámí, že chtějí, aby se k nim dostavila příslušná komise," dodal Mlsna. V dnech řádného termínu voleb by se pak za nimi dostavila komise v ochranných prostředcích a s přenosnou urnou, a to přesněji mezi pátkem 2. října 07:00 a sobotou 3. října 14:00. "Bude to zajišťovat stejná jednotka jako drive-in, nedojde k promíchávání s klasickými okrskovými komisemi," řekl náměstek.

Stejná skupina případně zajistí i hlasování v pobytových zařízeních sociálních či zdravotních služeb, na která by byla uvalena karanténa. "Hlasování bude od čtvrtka volebního týdne od 07:00 do pátku volebního týdne do 20:00 hodin," uvedlo vnitro.

Sčítat hlasy ze všech mimořádných způsobů, které stát připravuje kvůli epidemii covidu-19, se budou podle Mlsny dohromady. Speciální komise je nejprve smíchá dohromady a poté je sečte na úrovni krajských úřadů, řekl. Současný návrh zákona podle Mlsny nepočítá s posunem jakýchkoliv lhůt, které už mají nyní konkrétní termín. Například 30. září se tak počítá s odevzdávání drive-in hlasů mezi 07:00 a 15:00, až do 14:00 stejného dne lze ale oznámit stažení kandidatury nebo odvolání kandidáta do senátních voleb.