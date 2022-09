Hnutí ANO by si podle Babiše mělo ve volbách vylepšit výsledky ve velkých městech

Aktualizováno 16:11 — Autor: ČTK

Hnutí ANO by si podle svého předsedy Andreje Babiše mělo v nynějších komunálních volbách vylepšit výsledky ve velkých městech, míní, že dobrou výchozí pozici má třeba v Praze. Babiš to řekl novinářům poté, co dnes odpoledne jako jeden z prvních voličů odevzdal svůj hlas na obecním úřadě v Průhonicích u Prahy. Volit byl tentokrát bez manželky Moniky. Podle šéfa ANO má jiný plánovaný program a k volbám dorazí později.