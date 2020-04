Hnutí ANO chce zastavit bezvýsledné exekuce malých částek

Exekutorům by stát uhradil část hotových výdajů spojených s vymáháním peněz. Pro návrh se vyslovuje také hnutí SPD, záporně se k němu staví naopak Piráti. Před návrhem varuje i ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešová, podle níž je protiústavní.

Debata o Nacherově návrhu se vedla v dolní komoře tento týden v souvislosti s vládní předlohou, která upravuje exekuce a insolvence kvůli koronavirové krizi. Sněmovna ji schválila ve středu zrychleně ve stavu legislativní nouze. Nacher k ní svůj návrh nakonec neuplatnil, a tak se o něm nehlasovalo.

Návrh spočívá v tom, že exekutor by musel až na výjimky zastavit vymáhání staršího dluhu s jistinou do 1500 Kč, pokud se mu za uplynulé tři roky nepodařilo vymoci nic. Věřitel by dostal od státu 30 procent jistiny a exekutor 30 procent paušálních hotových výdajů.

"Exekucí do výše 1500 korun je podle Exekutorské komory 900.000. Kolik jich je marných? Já bych to odhadoval na třetinu až polovinu, takže se tady bavíme o 300.000 až 500.000 exekucí, které můžeme zastavit," uvedl Nacher. Předseda sněmovní frakce ANO Jaroslav Faltýnek řekl, že poslanci hnutí budou návrh nadále podporovat. Za přelomový označil Nacherův návrh šéf poslanců SPD Radim Fiala. "Odstraní spoustu problematických věcí právě u těch nejmenších exekucí málo vymahatelných," uvedl.

Naopak Benešová se postavila ostře proti. "Tento návrh má opravdu střet s ústavností. V podstatě se jedná o vyvlastnění," varovala. Poukazovala na to, že věřitel by neměl šanci zastavení vymáhání dluhu odvrátit. Ministryně navíc zkritizovala Nacherův návrh i kvůli nákladům státu. "Ti exekutoři, ti by měli zase z toho těžké peníze," prohlásila. Šlo by podle ní o 1,5 miliardy korun.

Piráti sice podle poslance Lukáše Koláříka zastavování marných exekucí podporují, Nacherův návrh je ale podle něho jen symbolický, promítne se jen do statistik exekucí a nic nevyřeší. Upozornil na to, že nízké dluhy jsou většinou z pokut za černou jízdu v hromadné dopravě nebo z nezaplacených poplatků ve zdravotnictví. "Ty už jsou ve velké míře dávno přeprodány většinou anonymním společnostem do daňových rájů a těm bychom poslali další peníze," podotkl pirátský poslanec.

Se zastavováním marných exekucí počítá vládní novela, která je ve Sněmovně v běžném režimu před druhým čtením. Vládní předloha však nepůsobí zpětně a předpokládá, že budou po třech letech končit prakticky všechny marné exekuce. Pokračovaly by v případě, že věřitel složí zálohu na náklady vymáhání. Mohl by tak učinit dvakrát. Definitivní zastavení by přišlo na řadu po devíti letech bezvýsledného vymáhání dluhu. K této novele by mohl Nacher podat svou úpravu jako pozměňovací návrh.