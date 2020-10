ANO zahubilo koaliční partnery, za rok bude mít těžkou pozici, říká pro EZ politolog Mrklas

Jsou hitem pro koaliční partnerství. Podle politologa Ladislava Mrklase po krajských volbách zamotává politickou scénu hnutí Starostové a nezávislí (STAN). „Domnívám se, že je docela signifikantní, že jak Piráti, tak ODS dopadli nejlépe tam, kde šli ve volební koalici s hnutím STAN. Je tedy vidět, že hnutí STAN zamotává politickou scénu a ukazuje se, že Starostové a nezávislí jsou klíčovým partnerem pro volební koalice i směrem ke sněmovním volbám v příštím roce,“ je přesvědčený expert na volební a stranické systémy.

Mrklas, který se specializuje na problematiku české politiky ve všech jejích podobách, nesdílí názor prezidenta Miloše Zemana, který v nedělním diskuzním pořadu Partie na televizi Prima řekl, že vládnout by měl ten, kdo byl první na pásce, a naznačil, že se mu nelíbí vytváření koalic proti vítězovi. Hlava státu použila příměr, že i když se spojí trpaslíci, vždycky z nich bude trpaslík a nikdy nedosáhnou rozměrů obra. „Osobně musím říci, že na krajské politické scéně žádného obra nevidím, protože hnutí ANO s výjimkou Moravskoslezského kraje, kde má opravdu velký náskok, všude jinde zvítězilo jen o prsa jako například ve Zlínském, v Plzeňském či Jihočeském kraji, a tak žádným obrem není,“ reaguje politolog, který absolvoval doktorské studium na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Naopak člen správní rady a katedry politologie a mezinárodních vztahů vysoké školy CEVRO Institut nevidí v krajích žádné trpaslíky. „Podle mě krajské volby ukázaly, že je zde celá řada stran, zhruba středně velkých, které mají výsledky mezi 10 až 20 procentům hlasů.“ Mrklas rovněž nesouzní se Zemanem, který prohlásil, že na olympijských hrách rovněž na stupni vítězů stříbrný s bronzovým nesvrhnou zlatého medailistu. „Srovnávat krajské volby s olympiádou není možné. Máme poměrný volební systém, máme model, který říká, že kdo chce v zastupitelstvu vládnout, musí vytvořit koalici, jež má nadpoloviční většinu,“ hájí svůj názor v rozhovoru pro EuroZprávy.cz.

Ladislav Mrklas | foto: CEVRO Institut

Odborník, který kromě vysoké školy CEVRO Institut a Liberálně-kontervativní akademie přednáší rovněž na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, zmiňuje, že souboj o Senát, jenž se týká především opozičních kandidátů, bude klíčový pro zodpovězení nejzásadnější otázky, a tou je, kdo bude mít nejsilnější senátorský klub po volbách. „Jinými slovy se hraje o to, zda ODS udrží Miloše Vystrčila v čele Senátu anebo nikoli.“ Sedmačtyřicetiletý muž, který se orientuje v politickém marketingu, se ohradil proti Miloši Zemanovi, který Senát označil za odkladiště neúspěšných politiků. „Absolutně s ním nesouhlasím. Senát je totiž naprosto zásadní komorou. Je to taková hra proti populistům jeho typu a proti nejrůznějším pokusům o to, aby se politický ústavní systém posouval směrem k nositelům moci,“ soudí Mrklas, který se domnívá, že i přes pětitisícový bonus určený seniorům, nepřišli v krajských volbách k urnám úplně všichni důchodci. Rovněž úplně nevylučuje, že po sněmovních volbách může dojít k přeskupení politických sil. „Může se najít někdo, kdo se na Babiše dotáhne anebo se dokonce dostane před něj.“

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ SE STÁVAJÍ KLÍČOVÝM PARTNEREM

Pane doktore Mrklasi, jak z pozice politologa hodnotíte právě proběhlé krajské, ale i senátní volby, které jsou ale zatím v poločase, neboť u nich se čeká na druhé kolo?

Levice jednoznačně utrpěla těžkou porážku. Cenou za to, aby hnutí ANO alespoň trochu v krajských volbách uspělo, bylo, že de facto zahubilo svoje koaliční partnery a myslím si, že musí hodně přemýšlet o tom, co udělá ve zbývajícím roce, aby mělo vůbec nějaký koaliční potenciál i po sněmovních volbách, které se odehrají příští rok. Čeká je těžká pozice. Další věcí, kterou je třeba zmínit, je skutečnost, že Piráti, ODS i Starostové a nezávislí si vyzkoušeli, že koalice fungují v různých konfiguracích. A domnívám se, že je docela signifikantní, že jak Piráti, tak ODS dopadli nejlépe tam, kde šli ve volební koalici s hnutím STAN. V případě Pirátů je to Olomoucký kraj a u ODS se jedná o Královéhradecký kraj. Je tedy vidět, že hnutí STAN zamotává politickou scénu a ukazuje se, že Starostové a nezávislí jsou klíčovým partnerem i pro volební koalice směrem ke sněmovním volbám v příštím roce. Zároveň na půdorysu výsledků tří zmiňovaných uskupení, plus na Moravě ještě lidovců, a občas někde i nějaké koalice s TOP 09, vznikne pravděpodobně většina krajských koalic. A tak hnutí ANO zřejmě skončí ve velké, možná drtivé většině krajů, úplně mimo vládní sestavu.

Nesmíme zapomenout na senátní volby. Co od nich můžeme ve druhém kole očekávat?

Většina bitev, které se odehrají ve druhém kole, bude hlavně soubojem mezi různými opozičními kandidáty. Co se týče konfigurace, tak ty jsou od volebního odvodu k volebnímu obvodu různé. Nejpodstatnější ovšem je, že v několika obvodech se bude hrát o nejzásadnější otázku, a tou je, kdo bude mít nejsilnější senátorský klub po volbách. Jinými slovy, zda ODS udrží Miloše Vystrčila v čele Senátu anebo nikoli. Mezi klíčové volební obvody ve zmíněné otázce bude například patřit volební obvod na Praze 9, kde se příští týden střetnou David Smoljak z hnutí STAN (v prvním kole získal 42, 87 procenta hlasů-pozn. red.) a kandidát ODS Eduard Stehlík (v prvním kole vybojoval 30,19 procent hlasů – pozn. red.), to bude hodně otevřený souboj. Přímý souboj mezi vládou a opozicí se odehraje v devíti volebních obvodech. Zároveň je nutné říci, že vládní koalice obrovsky ztratila i v boji o Senát. Ukázala, že není schopná získat senátní mandáty. V podstatě má jedinou jistotu, že uspěje v Karviné, kde proti sobě stanou Ondřej Feber z hnutí ANO a Radek Sušil z ČSSD. Všude jinde budou hodně kandidáti vládní koalice, kterou tvoří právě hnutí ANO s ČSSD bojovat proti soupeři z hnutí STAN či KDU-ČSL, a to bude hodně složitý souboj, aby se proti nim prosadili.

Když hovoříme o Senátu, musím zmínit aktuální vyjádření prezidenta Miloše Zemana, který v diskuzním pořadu Partie na televizi Prima uvedl, že Senát je pouze jakýmsi odkladištěm neúspěšných. Souhlasíte s ním?

Absolutně s ním nesouhlasím. Senát je totiž naprosto zásadní komorou, a to říkám od jeho vzniku. Je dobře, že máme dvoukomorový parlament, zaplať pánbůh. A Miloš Zeman je důkazem toho, že je dobře, aby dvoukomorovým byl. Není žádnou náhodou, že právě on či vládní koalice Senát kritizují. Je to taková hra proti populistům jeho typu a proti nejrůznějším pokusům o to, aby se politický ústavní systém posouval směrem k nositelům moci.

SENIORY BONUS NALÁKAL, PŘESTO NEPŘIŠLI VOLIT VŠICHNI

Ke krajským volbám prezident Zeman ve zmiňovaném pořadu použil dva příměry. Tvrdí, že kdo byl první na pásce, pak by onen kraj měl vést, a řekl, že vytváření koalic proti vítězi je stejné, jako by na olympijských hrách na stupni vítězů stříbrný s bronzovým svrhli zlatého medailistu. A dodal, že i když se spojí trpaslíci, vždycky z nich bude trpaslík a nikdy nedosáhnou rozměrů obra.

Osobně musím říci, že na krajské politické scéně žádného obra nevidím, protože hnutí ANO s výjimkou Moravskoslezského kraje, kde má opravdu velký náskok (lidé mu zde dali 30,25 procent hlasů – pozn. red.), všude jinde zvítězilo jen o prsa jako například ve Zlínském, v Plzeňském či Jihočeském kraji, a tak žádným obrem není. Zároveň nevidím žádné trpaslíky. Podle mě krajské volby ukázaly, že je zde celá řada stran, zhruba středně velkých, které mají výsledky mezi 10 až 20 procenty hlasů. Srovnávat krajské volby s olympiádou tak není možné. Máme poměrný volební systém, máme model, který říká, že kdo chce v zastupitelstvu vládnout, musí vytvořit koalici, jež má nadpoloviční většinu. Jak už jsem uvedl na začátku, tím, že hnutí ANO zahubilo své koaliční partnery, tak to budou mít při vyjednávání složité.

Promítl se ve výsledcích krajských voleb finanční bonus ve výši pěti tisíc korun, který vláda daruje seniorům, protože koalice u důchodců cítí velký potenciál? Poslanec ODS Jan Skopeček už dříve peněžní prémii nazval předvolební korupcí.

Volební účast, která byla kolem čtyřiceti procent, nasvědčuje tomu, že přece jenom přišla i podstatná část elektorátu hnutí ANO, navzdory predikcím, že se zejména starší lidé budou kvůli covidu-19 bát přijít do volebních místností. Proto se domnívám, že případný strach zastínila motivace ze zisku zmíněného rouškového bonusu, který seniory k volbám přitáhl a slyšeli tak na slib hnutí ANO, případně dalších zvýhodňovacích programů. Přesto k volbám zdaleka nepřišli všichni. Kdyby se jich všichni zúčastnili, pak by výsledky zejména hnutí ANO vypadaly ještě trochu jinak.

Předseda ODS Petr Fiala ve volebním štábu strany včera řekl, že sobotní volby ukázaly, jak moc lidé v zemi touží po změně. Myslíte si, že je v České republice reálné udělat podobnou výměnu politických sil, jaká nedávno proběhla na Slovensku?

Po změně velká část společnosti pravděpodobně touží. Lze zřejmě říci, že je to větší podíl, než ten, který si přeje pokračování současného stavu, jaký máme dnes, to znamená Zemana na Hradě a Babiše ve Strakově akademii. Jinou věcí je, že onu změnu si může velká část lidí představovat jinak. Podívejme se na Slovensko, kde to dlouho vypadalo tak, že velká část společnosti má už dost arogance moci, a to i díky vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové, ale nedokázala se shodnout, kdo by měl být tím hlavním nositelem změny. U nás to zatím také není jasné. Podle mě následující rok bude ve znamení souboje, kdo bude vyzyvatelem Andreje Babiše. Ale samozřejmě se nedá vyloučit ani slovenský scénář, tedy komu se povede nezpochybnitelně onu roli uchopit až tak, že na konec může dostat takový bonus, že se třeba na Babiše dotáhne anebo se dokonce dostane před něj.