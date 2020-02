Hnutí STAN chce zreformovat Česko, Rakušan představil balíček změn

Předseda STAN Vít Rakušan při představení balíčku plánovaných změn dnes novinářům řekl, že hnutí nechce čekat na ohlašované reformy, které nepřicházejí. S opozicí i vládními stranami chce jednat o dílčích změnách.

"Budu jednat se všemi předsedy, včetně premiéra (Andreje) Babiše (ANO). Přesvědčovat ho, že ne vše, co pochází z opozice, je špatné," uvedl Rakušan. Sada návrhů podle něj může zajistit, aby stát fungoval jednoduše a lidem sloužil, nikoli je zatěžoval.

STAN chce jednoduchými změnami zákonů například zajistit, aby úřady sdílely informace, například z katastru nemovitostí, a aby informace o exekucích obsahovaly všechny registry.

Za přežitek v 21. století označil Rakušan místní příslušnost. I když je podle něj zřejmě těžko prosaditelné zrušení trvalého bydliště, je možné, aby úřady mezi sebou sdílely informace a fungovaly jako distributoři při komunikaci s lidmi. Třeba studenti by tak nemuseli při komunikaci s úřady cestovat do místa svého bydliště, stačilo by zajít do nejbližšího, který by věc "poslal dál".

Pro podnikatele STAN navrhuje zavedení možnosti zrušit podnikání za šest měsíců, nikoli rok. Ulehčit firmám má také zrušení povinnosti hlásit výsledky firem, které může stát sám zveřejňovat podle podaných daňových přiznáních.

Zjednodušení fungování státu má vláda ve svém programovém prohlášení. Základem agendy s názvem Digitální Česko má být podle kabinetu jedna digitální identita pro každého občana, kde budou všechny služby státu dostupné na jednom místě. Zde bude možné odevzdat daňové přiznání, seznámit se s nejnovějšími vyhláškami či zákony nebo zkontrolovat, která veřejná instituce se dívala na osobní údaje občana a žádat vysvětlení, uvádí programové prohlášení.