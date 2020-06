Hnutí STAN představilo lídry pro krajské volby, získalo exhejtmana Bernarda

O Bernardově možné spolupráci se STAN se mluvilo od loňska. Dosavadní lídr STAN a hejtmanův náměstek pro dopravu Pavel Čížek opakovaně řekl, že je ochoten Bernardovi postoupit svou pozici volební jedničky a na dnešním představení kandidátů hnutí do podzimních krajských voleb v Praze jej také jako lídra kandidátky představil.

"Jednání byla velmi komplikovaná. Připomínám, že půjdeme v koalici, která se neskládá jen ze STAN, takže to nebylo jen o jednání se STAN. Chtěl jsem s tím vyjít ven, až když budeme mít definitivně ujasněno, s kým půjdeme. Zítra to budeme představovat v Plzni," řekl ČTK Bernard. Po rozporech v sociální demokracii mu ale bylo jasné, že zakotví u Starostů a nezávislých, přestože dostal nabídky i od jiných politických stran.

Mezi hlavní priority v Plzeňském kraji Bernard řadí ochranu životního prostředí a propojení vodárenských soustav či udržení krajských nemocnic. Chce také pokračovat v rozvoji a modernizaci veřejné dopravy.

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček ČTK napsal, že o dohodě mezi Bernardem a STAN o kandidatuře byl informován už před rokem. "Dnes se tato informace potvrdila a ukazuje se, že téměř roční 'odcházení' Josefa Bernarda z ČSSD a jeho 'dobře míněné rady' ČSSD byla předem připravená šaráda, která měla tuto dlouhodobě chystanou změnu dresu ospravedlnit," uvedl.

Na otázku, zda by si po volbách dokázal představit případné fungování v koalici s ČSSD, Bernard odvětil, že je nutné nedívat se na značky, ale na konkrétní lidi. "Já jsem poznal v politice za čtyři roky velmi mnoho inspirativních lidí, kterých si nesmírně vážím. (...) Ale měl jsem možnost se potkat i s mimořádně odpudivými lidmi, s těmi bych určitě do koalice nešel. Není to o značkách, je to opravdu o lidech, co do týmu radních daná strana, hnutí či spolek nabídne," řekl ČTK.

V Plzeňském kraji se po minulých volbách dohodla na koalici s těsnou většinou 23 křesel druhá ČSSD s devíti mandáty, třetí ODS s osmi křesly, Starostové a Patrioti se čtyřmi a Koalice pro Plzeňský kraj (KDU-ČSL, Strana zelených a Nestraníci) se dvěma mandáty. V opozici je vítěz voleb ANO s 11 hlasy a dále KSČM se šesti, TOP 09 se třemi a SPD-SPO se dvěma mandáty.

Bernard byl čtvrtým sociálnědemokratickým hejtmanem Plzeňského kraje. Funkci drží ČSSD nepřetržitě od roku 2008, kdy se do čela kraje postavila exministryně zdravotnictví a později poslankyně a senátorka Milada Emmerová. Po dvou letech ji vystřídal Milan Chovanec, jeho pak Václav Šlajs.

V čele kandidátky hnutí Starostové a nezávislí (STAN) ve Středočeském kraji bude starostka Mnichovic u Prahy Petra Pecková. Ve Zlínském kraji STAN povede do voleb poslanec a místopředseda hnutí Petr Gazdík, v Jihomoravském kraji předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Lídry dnes STAN představil v Praze. Předseda hnutí Vít Rakušan uvedl, že by STAN po krajských volbách chtěl mít alespoň čtyři hejtmany. V současnosti má jednoho - Martina Půtu v Libereckém kraji, který bude lídrem tamní kandidátky.

STAN chce podle Rakušana představit otevřené a transparentní kraje, které budou fungovat pro občany. Hnutí chce, aby v nich skončily papalášské manýry hnutí ANO nebo koalice opřené o hlasy komunistů, řekl. Uvedl také, že STAN spolupracuje před volbami s velkým počtem partnerů - Piráty, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 či Stranou zelených, ale také s regionálními sdruženími, která nabídla osobnosti na kandidátky hnutí.

Dnes jsme představili všech 13 lídrů pro krajské volby i celostátní program, který odráží potřeby pro nutný rozvoj regionů. @Vit_Rakusan si přeje uspět ve všech krajích a po volbách získat minimálně čtyři hejtmanské pozice.https://t.co/e7HQTjBlKI — Hnutí STAN (@STANcz) June 9, 2020

V Karlovarském kraji kandidátku povede bývalý karlovarský primátor a současný zastupitel Petr Kulhánek, na Vysočině pak zastupitel a starosta Pacova Lukáš Vlček. V čele moravskoslezské kandidátky STAN bude dlouholetý starosta Horní Suché Jan Lipner, v Pardubickém kraji starostka Řečan nad Labem Michaela Matoušková.

V Jihočeském kraji bude lídrem starosta Lišova a krajský radní pro dopravu Jiří Švec, v Ústeckém bývalý starosta Benešova nad Ploučnicí Filip Ušák. Advokát a krajský radní pro oblast financí Rudolf Cogan povede STAN do voleb v Královéhradeckém kraji, ředitel Správy kolejí a menz Univerzity Palackého a olomoucký zastupitel Josef Suchánek pak v Olomouckém kraji.