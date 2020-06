Neshody uvnitř hnutí ANO, jde o Brno. Nelíbí se zrušení tamní buňky

Informace, které přinesl server novinky.cz, potvrzují, že velké znepokojení vyvolaly šířící se zprávy, že funkce v nově rodící se stranické buňce v moravské metropoli jsou už dávno předurčené. To znepokojilo právě brněnské členy ANO, jichž se to pravděpodobně dotkne.

„Pochopil jsem to tak, že bychom měli dávat znovu přihlášky. A opravdu nevím, jestli se mi do toho znovu chce. Také záleží na tom, jaké bude zvoleno nové krajské předsednictvo. Podle toho, jací se tam dostanou lidé, bych se rozhodl,“ sdělil Právu jeden z členů, který se ale rozhodl zůstat v anonymitě v obavách před možnými problémy v případě pokusu o znovuzískání členství.

Další, čím si Babiš sympatie svých straníků také zrovna moc nezískal, je mimo jiné skutečnost, že reorganizace se nemá vztahovat jenom na Brno, nýbrž na celý Jihomoravský kraj, což by mohlo ovlivnit politický život dalších členů. Momentálně se očekává, jak uvádějí zdroje, že by se měl nadcházející týden uskutečnit krajský sněm, na němž by se zvolilo nové vedení. To, jakou bude kdo zastávat funkci, by už ale mělo být předem jasné.

Dotkne se to zřejmě předsedkyně jihomoravského ANO Taťany Malé, která má status spojenkyně bývalého celostátního místopředsedy hnutí Petra Vokřála, jež měl mít na starosti blížící se krajské volby. Ten ale po vnitrostranických sporech ANO opustil. Očekává se tedy, že Malá bude suspendována a na její místo nastoupí Lubomír Wenzl z vyškovské organizace.

„Něco se ke mně doneslo, ale já potřebuji znát názor kolegů. Oficiálně jsem se o tom s nikým nebavil. Nejdřív svůj názor řeknu kolegům, a ne do médií,“ nechal se v rozhovoru pro Právo slyšet Wenzl. Další z členů ANO se k tomu také anonymně vyjádřil tak, že pokud se jedná o pravdivou informaci, pak se na revoluci v brněnské organizaci odmítá podílet.