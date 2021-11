Hovořit o rozvodu s Piráty je zatím předčasné. Žádná nevraživost mezi námi nepanuje, říká Kovářová ze STAN

Volí diplomatickou rétoriku a odmítá hovořit o rostoucím napětí, která má po volbách v současnosti panovat mezi hnutím STAN a Českou pirátskou stranou. Místopředsedkyně hnutí Starostů a Nezávislí Věra Kovářová je na rozdíl od některých svých kolegů zdrženlivá a nynější situaci nechce dále eskalovat. „Nejsem sice členkou vyjednávacího týmu, ale v Poslanecké sněmovně jsem ani v zákulisí žádnou nevraživost nezaznamenala. Za sebe mohu říci, že vztahy s Piráty zůstávají i nadále korektní.“

Zcela odlišný pohled má na rozdíl od Kovářové další místopředseda hnutí STAN Věslav Michalik, kandidát na ministra průmyslu a obchodu, který v rozhovoru pro Seznam Zprávy hovořil o tiché domácnosti s Piráty a zároveň dodal, že do kabinetu Petra Fialy vstoupí i bez nich. Michalik koaličního partnera zase v DVTV označil za soupeře, s nímž se spojili v jedné válce. Pokud by si Piráti v celostátním referendu odhlasovali, že po debaklu ve volbách nevstoupí do kabinetu, nesmělo by podle původní koaliční dohody do Strakovy akademie zamířit ani hnutí STAN.

U Richterové šlo o omyl ze strany nováčků, nikoli schválnost

Oba subjekty se totiž při spojení zavázaly, že buď půjdou do vlády společně, anebo svorně zamíří do opozice. Většina Starostů ale nyní tvrdí, že nehodlají druhou koalici Spolu tvořenou z ODS, KDU-ČSL a TOP 09, opustit. Paradoxní rovněž je, že Piráti díky svému předsedovi Ivanu Bartošovi podepsali vládní dohodu s pětikoalicí už v pondělí, ale stranické hlasovací fórum o vstupu do kabinetu je na programu až nyní a trvá čtyři dny. Navíc jeho výsledek ze zveřejní až v pondělí po 22. hodině. Je tedy rozvod na obzoru, pokud se Piráti odeberou do opozice? „Opravdu se zatím jedná o předčasné rozvodové spekulace, které nechci komentovat. Pokud není jasné, jak hlasování Pirátů dopadne, zdržela bych se jakékoli predikce, a to i směrem k tomu, co by následovalo po možném zamítnutí smlouvy,“ přeje si Kovářová. Aby Piráti získali souhlas se vstupem do vlády, musí se pro smlouvu vyslovit alespoň 60 procent hlasujících.

Pokud by Piráti řekli Fialově vládě stop, vyvstává otázka, kdo by jejich křesla přebral. Zatím by měli Ivanem Bartošem obsadit ministerstvo pro místní rozvoj a digitalizaci, resort diplomacie by měl řídit Jan Lipavský a v jejich gesci by mělo být i ministerstvo pro legislativu, jehož se ale zřekl Jakub Michálek. „Zatím jsme neřešili, kdo by jejich zástupce v kabinetu nahradil, pokud by se rozhodli odejít,“ soudí bývalá starostka Chýně. Je asi těžko představitelné, že by hnutí STAN převzalo jejich posty. Koalice Spolu by STAN zcela jistě netolerovala sedm ministerských pozic.

Idylický vztah mezi STAN a Piráty se pokazil po volbách, kdy původně slabší Starostové předběhli svého partnera díky preferenčním hlasům, a tak v Poslanecké sněmovně získali 33 mandátů, zatímco do té doby vůdčí Piráti se museli spokojit jen se čtyřmi křesly. Jejich analýza pak obvinila Starosty, že porušili původní dohodu, když kandidáti STAN podle zjištění Neovlivní.cz údajně v devíti případech vyzývali ke kroužkování svých favoritů. Bývalá místopředsedkyně sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj si i přes současné spory nemyslí, že bylo chybou se s Piráty před volbami spojit a vytvořit koalici. „Vzájemné spojení mělo svůj účel a rovněž nesmíme zapomenout na skutečnost, že po něm byla společenská poptávka,“ konstatuje Kovářová.

Určité dusno v pětikoalici, která sestavuje vládu, zavládlo i při středečním volbě místopředsedů Poslanecké sněmovny, kdy pirátská kandidátka Olga Richterová nebyla zvolena v I. kole. Obdržela jen 95 hlasů z potřebných 98, což znamená, že pro ni nehlasovali všichni koaliční partneři. Richterová byla sice zvolena ve druhém kole, ale Piráti si zmíněný karambol začali vysvětlovat tak, že se s nimi nepočítá a tato kauza může právě probíhající hlasování dost možná ovlivnit.

Partneři pak tvrdili, že skutečně nešlo o žádnou schválnost, ale za nedorozuměním stojí nezkušenost nováčků, kteří nevěděli, jak mají správně hlasovat. „Za hnutí STAN mohu naprosto s čistým svědomím prohlásit, že všichni jsme paní Olgu Richterovou podpořili. Za jejím nezvolením stojí opravdu velké množství neplatných hlasů. V minulém volebním období jsem byla členkou volební komise, a moc dobře si pamatuji, že pravidelně bylo velké množství špatně vyplněných lístků. Určitě nešlo o žádný záměr Piráty poškodit,“ dušuje se Kovářová. Při hlasování je totiž zapotřebí označit nejen jméno kandidáta, kterého poslanci volí, ale také vyznačit jméno toho, koho hlasující odmítá. Neznalost zmíněného postupu mezi částí nově zvolených poslanců pak mohla skutečně vést k tomu, že v prvním kole nebylo dostatek platných hlasů pro Olgu Richterovou.

Zesnulého otce bude mít na paměti, za mnohé mu vděčí

Dalším zádrhelem v možné účasti Pirátů ve vládě se může jevit krok Jakuba Michálka, který v průběhu hlasování oznámil, že se vzdává ambicí na funkci ministra pro legislativu, protože nechce jako poslanec kumulovat funkce. „Zatím jsem neměla možnost s panem Michálkem o jeho kroku hovořit, a to vzhledem k mé smutné rodinné události,“ říká bývalá členka rozpočtového výboru za minulé období.

Zkušenou ekonomku nemrzí, že se její jméno neobjevilo mezi kandidáty na ministry ve Fialově vládě. „Upřímně musím říci, že jsem ani o ministerský post neusilovala. Moje role je ve Sněmovně, tady jsem více užitečná a hlavně mohu být stále v kontaktu s obyčejnými lidmi a pomáhat starostům v obcí,“ praví čerstvě zvolená I. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, která bude zastupovat její šéfku Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09), pokud bude při jednání absentovat.

Jako žena si nemohla nevšimnout, že v nastávající Fialově vládě budou mít velkou převahu muži nad něžným pohlavím. V novém kabinetu by dámy měly zastupovat jen Jana Černochová z ODS, a to na ministerstvu obrany a Helena Langšádlová (TOP 09), která by měla být členkou vlády pro vědu a výzkum. „Jelikož ještě nebyla jména oficiálně prezentovaná, tak bych se vůbec nezlobila, kdyby ještě nějaká žena do sestavy přibyla. Kolegyně jako Černochová a Langšádlová, pokud se jejich nominace potvrdí, nás jistě budou skvěle reprezentovat. Na druhou stranu mě moc těší, že dámy v Poslanecké sněmovně tvoří čtvrtinu, což je nejvíce v novodobých dějinách. A tak my si v Dolní komoře chlapy z vlády dobře pohlídáme,“ pousměje se.

Nyní se ale hlavně soustředí, aby dobře zvládla novou pozici, neboť byla zvolena místopředsedkyní Poslanecké sněmovny. „Jedná se o úplně odlišnou roli, než jsem doposud vykonávala. Zatím jsem působila v opozici, v níž jsem ve Sněmovně předkládala pozměňovací návrhy a interpelovala jsem jednotlivé ministry Babišovy vlády. Teď se musím hlavně zaměřit na maximální odpovědnost a na složitý úkol, aby vše v Dolní komoře probíhalo důstojně. Naštěstí na vše nejsem sama.“ Poslankyni, která svůj mandát obhájila, mrzí, že ji při jejím počínání už nebude moci sledovat její milovaný tatínek, který ve čtvrtek zemřel. „Nejsem si jista, zda den předtím, moje zvolení vůbec zaregistroval. Každopádně se budu snažit, abych mu neudělala ostudu. Za mnohé v životě mu totiž vděčím.“

I když se rodina ponořila do smutku, maminka její úspěch obrovsky prožívá. „Udělala jsem jí obrovskou radost, ale zároveň vím, jak velkou bude mou kritičkou a zároveň mě bude hlídat, aby mě neopustila pokora a touha pomáhat slabším. Maminka obrovsky sleduje politiku. Nedávno mně dokonce udělala politologickou přednášku či úvahu na téma, proč s Piráty právě nastala současná situace,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz Věra Kovářová.