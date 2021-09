Hřib vyzval Babiše k obnovení testů na covid-19 ve školách

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve středu uvedl, že ministerstvo s ohledem na výsledky testování na začátku září zatím nebude v plošném testování ve školách pokračovat, zvažuje zopakování screeningu na podzim.

"Z přehledu aktuální situace v České republice zveřejněného na webových stránkách ministerstva zdravotnictví je patrné, že průměrná týdenní incidence nemoci covid-19 na 100.000 obyvatel neustále roste. V Praze se navíc kvůli šíření této nemoci a desítkám nakažených včera (ve středu) uzavřela ZŠ Chmelnice, ve Středočeském kraji pak je uzavřena ZŠ Vraňany," uvedl primátor.

Dodal, že s ohledem na nedostatečnou proočkovanost se dá očekávat další zhoršování situace. "Apeluji na vás, abyste nepodceňovali potřebu zachování screeningového testování na úrovni všech krajů ČR," doplnil.

Vedení Prahy také požaduje od 20. září opětovné zajištění příspěvku na testování 200 korun na žáka pro všechny pražské školy, a to od pondělí 20. září alespoň do podzimních prázdnin. "Zřizovatelé škol by měli mít právo se minimálně dobrovolně rozhodnout, zda dle své místní situace od pondělí nezváží pokračování preventivního testování svých studentů a žáků," míní primátor. Dodal, že rozpočet hlavního města není schopen testování pokrýt.

Plošné screeningové testování ve školách stanovilo ministerstvo zdravotnictví na 1. či 2. září, a dále na 6. a 9. září. Za tři kola testování ve školách bylo potvrzeno 438 pozitivních případů, 290 na základních a 148 na středních školách. Celkově bylo provedeno téměř 3,2 milionu testů. Incidence, tedy počet pozitivních na 100.000 testů, je 13,8, na ZŠ 11,8 a na SŠ 20,6. V celé zemi je podle statistik ministerstva školství asi 4200 základních a 1280 středních škol, 1. září do nich nastoupilo na 1,4 milionu dětí.