Hubáčková se sešla se Zemanem, senátorkou zůstane i po vstupu do vlády

Hubáčková také potvrdila, že po případném vstupu do vlády skončí jako zastupitelka Ratíškovic i Jihomoravského kraje, ale senátorkou zůstane. "Volby do mého senátního obvodu budou příští rok, takže souběh bude deset měsíců. Troufám si říct, že s plnou vervou to zkusím zvládnout," poznamenala. Je senátorkou za Hodonínsko.

Zelená dohoda znamená pro ministerstvo životního prostředí i velkou výzvu ke spolupráci s ostatními resorty, jako je ministerstvo průmyslu, zemědělství či dopravy, řekla Hubáčková. Za důležitou má též osvětu směrem k občanům.

"Skoro u každého tématu se mnou pan prezident vedl debaty. Věděl hodně o vodě, bavili jsme se o vodních nádržích, povodních. Green Deal ho zajímal asi z těch témat úplně nejvíc. Ptal se, jak chceme některé limity dosáhnout a jak se na to dívám z pozice hlavně energetického balíčku, zda si myslím, že nám to vše nahradí obnovitelné zdroje," poznamenala senátorka.

K debatě o zabezpečení elektrické energie Hubáčková řekla, že z pohledu budoucí vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN je jádro v tuto chvíli nezaměnitelné a ničím nenahraditelné, takže jej bude podporovat jako důležitý a udržitelný zdroj. Dalšími součástmi energetického mixu mají být obnovitelné zdroje a plyn.

Hubáčková se bude také snažit o dosažení dohody mezi ČR a Polskem o hnědouhelném dolu Turów. Dosavadní jednání finální smlouvu nepřinesla. Vyzdvihla nutnost spolupráce s územními samosprávami.

S prezidentem se neshoduje v pohledu na kanál Dunaj-Odra-Labe. Hlava státu je příznivcem projektu, koalice naopak plánuje ukončit přípravy vodního koridoru a zrušit i jeho územní rezervy. "Samotná Morava, přes kterou má propojení vést, nemá dostatek vody na to, aby mohla vyhovovat takovýmto projektům. Očekávat, že v době, kdy je sucho, nám něco z Dunaje někdo nějak pustí, je asi v tuto chvíli nereálné," poznamenala Hubáčková.

Za významné téma považuje udržení vody v krajině. "Musíme se podívat do dotačních programů ministerstev životního prostředí a zemědělství, zda jsou příznivě nastaveny ve vztahu k samosprávám, aby nám ony pomohly vrátit vodu do krajiny cestou revitalizace stávajících i drobných vodních toků, odstraňování některých uměle vybudovaných koryt nebo zaklenutí potoků, obnov tůní a historických rybníků," uvedla. Spolupracovat chce výrazně s resortem zemědělství, který by mohl vést další lidovec Zdeněk Nekula.