Husákovo odvolání je správné rozhodnutí, míní ministr Hamáček

"Je to správné rozhodnutí. Poté, co pan plukovník Husák odmítl vyvodit z těch svých činů osobní odpovědnost sám, tak pan policejní prezident ho odvolal a má v tomto moji plnou podporu," uvedl Hamáček.

Švejdar s Husákem zároveň povede kázeňské řízení, do jehož ukončení bude Husák na řadové pozici. Sobotní oslava podnikatele a bývalého vlivného politika ČSSD Petra Bendy znamenala porušení několika vládních nařízení proti šíření koronaviru. Liberecký policejní ředitel se dnes sešel se Švejdarem na policejním prezidiu. V prohlášení pro média uvedl, že svou funkci nabídl sám.

Husák pro web PressPort Magazín uvedl, že v hotelu měl domluvené setkání s Milanem Hniličkou a Jiřím Šlégrem o sportovní unii. Neupřesnil, o jaké. "To, že se v místě koná ještě rodinné setkání pana Bendy, jsem zjistil až na místě. Po zmíněné schůzce jsem následoval oba další účastníky a panu Bendovi jsem velmi krátce formálně pogratuloval," uvedl Husák pro web. Nezdůvodnil, proč účastníky neupozornil, že oslavy nejsou za nynější situace legální a proč nepožádal o její rozpuštění.

Husák v hotelu přespal, což nepovažuje za porušení nařízení, odvolal se právě na to, že měl pracovní setkání. To, že zůstal v hotelu, zdůvodnil večerní hodinou, povětrnostními podmínkami a únavou.

"Klíčové je, že tam bylo mnoho lidí proti vládním opatřením a být tam prostě neměli. Všichni ti, co tam byli, se dopustili porušení nařízení a měli by čelit sankcím," uvedl Hamáček.

K Husákově argumentaci, že měl pracovní setkání, Hamáček uvedl, že tím pádem jde o jeho fatální selhání. "Když už tedy přijal argumentaci, že tam byl pracovně, tak ve chvíli, kdy viděl, že tam dochází k porušení vládních nařízení, tak měl okamžitě jako policista konat. To neudělal, a tím je evidentní, že selhal. Musíme nechat do konce doběhnout kázeňské řízení, ale to odvolání je a bylo jediný možný krok ze strany pana policejního prezidenta," dodal ministr.

Další působení Husáka u policie podle Hamáčka závisí na něm samotném a na výsledku kázeňského řízení. "Nicméně já si nedokážu představit, že by po tomto pan plukovník Husák zastával jakoukoli vysokou funkci u policie," uvedl.

Bendovy narozeninové oslavy se účastnili také předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička (za ANO), místopředseda Rady České televize Jiří Šlégr nebo expremiér Jiří Paroubek. Hnilička po kritice rezignoval na poslanecký mandát.

Sobotní oslavu prověřuje policie. Pokud zjistí porušení nařízení, předá věc k dořešení správním orgánům. V Česku nyní musejí být zavřené vnitřní prostory restaurací, na veřejných místech jsou povinné roušky a rozestupy, na vnitřních i venkovních akcích se mohou setkat maximálně dva lidé, od 21:00 platí až na výjimky zákaz nočního vycházení. Zavřená musejí být také ubytovací zařízení, výjimka platí pro pracovní cesty.