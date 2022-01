I lidé s pozitivním testem by mohli do práce, plánuje vláda

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kvůli počínající vlně varianty koronaviru omikron vláda chystá úpravy některých opatření. Ministerstvo vnitra má vybrat oblasti kritické infrastruktury nezbytné pro chod státu, kde by mohli chodit do práce i lidé, kteří se dostanou do karantény.