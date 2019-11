Idiot, buran, dejte mu na krabičák ať neotravuje. Mezi politiky už to ruplo

Jak už server EuroZprávy.cz informoval, Láska na sociální síti rozebral politiku a chování Václava Klause ml. Tvrdí, že odpadlík ODS a zakladatel hnutí Trikolóra má svoji politiku "jasně nalajnovanou."

To je podle něj patrné například na jeho příspěvcích na internetu. "Zpoza své klávesnice chrlí na sociálních sítích jeden útok za druhým. Napadá kohokoli, kdo se mu nelíbí. Aniž by třeba toho člověka osobně znal nebo se s ním potkal. Neštítí se brutálně zaútočit na šestnáctiletého kluka" zděsil se Láska.

Následně vyjmenoval několik jeho dalších strategií, například vracení útoků. "Dostane pár peprných urážek od několika jedinců v davu. Pečlivě vše dokumentuje. A hned zužitkuje na sociálních sítích. Jeho příznivci na verbální urážky několika jedinců reagují výhrůžkami smrtí všem “chvilkařům”. Kolo nenávisti se roztáčí dál," tvrdí Láska.

"Po pomatencích typu Sládka, Konvičky či Okamury, přichází inteligentní člověk, který umí s nenávisti pracovat. Neštítí se ničeho. Ví, co chce a precizně si za tím jde. Obávám se, že i Česko už našlo svého Kotlebu," uzavřel Láska své zamyšlení.

To se ale nelíbí aktivistovi Martinu Konvičkovi, který sáhl k ještě peprnějším výrazům. "Tak tohle je fakt bonbonek. Napsal to sice provařený idiot a buran sen Láska, ale ilustruje to směr myšlení celé kafírny," nešetřil ho hned v úvodu.

Podle něj Klaus mladší dělá, co může, aby se distancoval od čehokoli nálepkovitě fašistického. "Je v tom distancování tak usilovný, že ze své rétoriky zcela vypustil slova jak "islám", "hranice" nebo "czexit", což je dle mého soudu obrovský krok zpět. Na slovech totiž záleží, a pokud nebudeme k příčinám problémů přistupovat čelem, prohrajeme. (Oficielní rétorika Trikolory se dnes podobá rétorice takového Kubery před pár lety, a všichni víme, co se pod Kuberou stalo z Teplic). PŘESTO jim V.K.ml., podle mě nejopatrnější a nejvíce soft z možných patriotických politiků, vadí," napsal.

"Lásku, ba ani neutralitu, dobroserných médií si opatrnou rétorikou získat nelze. Zda si tak lze získat hlasy "slušné a opatrné" střední třídy, to ukáží nejbližší volby. Láskovi někdo dejte padesátikorunu, ať si koupi krabicák a neotravuje slušné lidi," dodal Konvička na sociální síti.