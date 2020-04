Infekce jde dolů, zaměřme se na návrat k běžnému životu, říká Dušek

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) se bude podle ředitele Zdeňka Kabátka snažit o to, aby se zdravotnictví dostalo do běžného režimu koncem června. Ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík ale očekává, že to bude až po prázdninách.

"Teď už máme všechny důkazy na to, abychom řekli, že vše je velmi velmi pozitivní. Infekce jde stále dolů. Každý jednotlivý den, který měříme, ukazuje na to, že nejenom že nedochází k nekontrolovatelnému šíření, ale dokonce šíření zastavujeme," uvedl Dušek. Jeden nakažený podle něho může nakazit méně než jednoho dalšího člověka, konkrétně méně než 0,7 jiné osoby. "Doba nějakého v uvozovkách strašení je v České republice naštěstí pryč," zdůraznil Dušek.

Šéf zdravotnických statistiků sice připustil, že epidemie může v budoucnu znovu vzplanout, ovšem podle něho jen lokálně. "Určitě jsme připraveni na to, abychom to zachytili včas," dodal. Ludvík mluvil o možné podzimní vlně. "Musíme udělat chytrou obranu, musíme se soustředit na pobytová zařízení sociálních služeb, která jsou zcela zjevně extrémně riziková," řekl. Celý stát už by se podle něho "vypínat" neměl, s čímž souhlasil také Kabátek.

Očekává, že i kvůli ekonomickým omezením přijde letos VZP na příjmové straně o 31 miliard korun. Vzhledem ke schvalovanému zvýšení plateb státu za jeho pojištěnci o 500 korun měsíčně od června bude podle Kabátka propad přes 18 miliard korun. Největší zdravotní pojišťovna v Česku letos skončí podle prognóz ve ztrátě 22,3 miliardy korun, kterou pokryje z rezerv, uvedl. "Tento rok neočekávám zásadní finanční problémy," řekl Kabátek.

Od příštího roku by měl stát platit za děti, studenty, seniory, nezaměstnané nebo vězně do systému zdravotního pojištění o dalších 200 korun měsíčně navíc. Kabátek řekl, že příští rok chce VZP minimálně zachovat objem peněz směřovaných na péči, tedy i její rozsah. "České zdravotnictví zůstane i v příštím roce stabilní," míní. Ludvík ale poznamenal, že je nutné změnit úhradovou vyhlášku, aby peníze nezůstaly u pojišťoven.

Kvůli epidemii koronaviru se v Česku omezila i zdravotní péče. "Náběh bude pozvolný, mojí ambicí by bylo, abychom na konci června jeli v plném provozu," řekl Kabátek. Ludvík ale poukazoval na to, že ve zdravotnictví je velmi silné první pololetí, druhé je slabší kvůli prázdninovým měsícům. Soudí, že návrat do plného provozu nastane až v září a v říjnu.