Iniciativa znovu vyzývá, aby Česko přijalo dětské migranty z Řecka

Podpořily ji organizace Amnesty International a Organizace pro pomoc uprchlíkům. Společně poukazují na význam solidarity v době epidemie a na to, že dětské uprchlíky od Řecka začaly přebírat některé země EU.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v lednu řekl, že Česko dětské uprchlíky přijímat nebude a že kauzu považuje za uzavřenou. Uvedl, že Řecko požadovaný seznam 40 sirotků neposkytne a ČR by z táborů mohla přivézt Afghánce a Pákistánce od 16 do 18 let, což považuje za bezpečnostní riziko.

Iniciativa Češi pomáhají teď v dopise píše, že v době epidemie se kritická situace v řeckých táborech zhoršila. Podle pisatelů se víc než dřív ukazuje síla a význam vzájemné pomoci a solidarity a devět zemí EU začalo děti přijímat. Zatím mají převzít 1600 chlapců a děvčat do 14 let a také starších se zdravotními potížemi. První skupinky jsou už v Lucembursku a Německu v karanténě, pak se přesunou do rodin či organizací, uvedla iniciativa.

"Diskuse v České republice už běží dva roky, ale žádná pomoc ze strany státu zatím nepřišla. V Česku jsou přitom připravené náhradní rodiny a celá síť organizací a dobrovolníků," uvedli pisatelé. Podle nich by karanténu děti mohly strávit v zařízeních pro děti cizinců. Iniciativa sdělila, že získala na přijetí dětí "nemalé finanční prostředky" od dárce, takže od vedení státu by se jednalo hlavně o "projev dobré vůle, gesto solidarity".

Iniciativa Češi pomáhají loni koncem listopadu oznámila, že má seznam zhruba 200 rodin, které by byly ochotny dětské uprchlíky z řeckých táborů přijmout. K převzetí dětí bez doprovodu opakovaně vyzývaly neziskové organizace i osobnosti. S návrhem přijmout 50 syrských sirotků z řeckých táborů přišla před časem europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL).

Řecko loni začátkem září žádalo ministry vnitra EU, aby jejich země dětské uprchlíky bez doprovodu přijaly. Zakladatel iniciativy Češi pomáhají Jaroslav Miko už dřív řekl, že český ministr vnitra žádal o seznam syrských dětí, řecká strana ale opakovaně odmítla vybírat potřebné podle státní příslušnosti.