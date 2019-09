Ivan Bartoš o Čapím hnízdu: Je to podvod. Nechápu, jak na to Šaroch přišel

Státní zástupce zastavil trestní stíhaní v kauze Čapí hnízdo, protože společnost byla malou firmou a na dotaci, kterou dostala, měla nárok. Piráti takovou argumentaci považují za „neudržitelnou“. Vycházejí z původního nálezu, který byl obsažen ve zprávě OLAF. „Nechápu, jak k takovému závěru pan státní zástupce došel. Já jsem četl jen tu zkrácenou verzi a našel jsem u něj rozpor v tom, že říkal, že zprávu OLAF respektuje,“ uvedl předseda Pirátské strany Ivan Bartoš v interview na ČT24.

Podle nich totiž existuje propojení malého Čapího hnízda s velkým Agrofertem. „Propojení jak personální, tak finanční je podle nás zřejmé,“ myslí si Ivan Bartoš.

Obává se toho, aby někdo nevzal tento příklad jako návod, že takové postupy jsou v pořádku. „Je jedno, jestli to udělá Agrofert nebo nějaká jiná velká firma. Je tady dotace pro malé firmy. Vznikne dceřiná společnost, ta se vyčlení, nabere peníze a v momentě, kdy to už jde, se zase vrátí zpátky. To je podvod," řekl v interview pro ČT24 Bartoš.

Ve věci má poslední slovo nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, pokud na tom nic nezmění, bude to definitivní. Kauza je mediálně sledována a státní zastupitelství by mělo informovat, proč rozhodlo tak jak rozhodlo. „Výsledek by měl být jasný, zřejmý a transparentní. Poté, až se dobereme nějakého výsledku, chtěl bych vidět, zda by Babiš sám věci z toho spisu ukázal a bylo vidět, s čím se tam operovalo“ řekl Bartoš v interview pro ČT24.

Část společnosti bude vždy tvrdit, že rozhodnutí státního zastupitelství bylo ovlivněné.„Máme tady situaci, kdy osud kauzy člena vlády, dokonce premiéra, je v rukou státního zástupce Zemana, ale vláda může pana Zemana odvolat,“ vysvětlil Bartoš v interview pro ČT24. Piráti by chtěli prosadit, aby státní zástupci mohli být odvoláni jen na základě kárného řízení

Pokud by případ nejvyšší státní zástupce Zeman uzavřel stejně, Bartošův názor to nezmění. „Já si myslím, že to prostě podvod je, ať si to každý zdůvodní, jak chce,“ uvedl Bartoš na závěr interview pro ČT24.