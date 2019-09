Ivan Havel: K volbám by se měl dostat jen ten, kdo by prošel testem

Ivan Havel v rozhovoru vzpomínal na minulý režim. Nepodepsal Chartu 77, protože ho od toho odradil právě bratr Václav Havel s tím, že jeho podpis stačí. Pozornosti StB se ani přesto nevyhnul. A to zvláště poté, co začal organizovat setkávání disidentů s veřejností, kde řešili především filozofická témata. Pomáhal i při zakládání Občanského fóra. Rozhodl se však, že v politice zůstane pouze do prvních voleb, což dodržel.

V lidech zanechal komunistický režim některé návyky. „V běžně se vyvíjejících demokraciích se postupně všechny svobody, schopnosti a takové věci vyvíjejí současně a interagují, kdežto u nás se něco udělá hrozně rychle, včetně privatizace, a něco jde hrozně pomalu, to jsou hlubší návyky lidí, které tady po těch čtyřiceti letech bolševické vlády vědomě nebo nevědomě zůstaly,“ řekl Havel v pořadu Prostor X.

„Václav Havel by v dnešní době nebyl šťastný,“ říká jeho bratr. Demonstrace z posledních měsíců by se však prezidentu Havlovi líbily.

Podle Havla lidé nepřemýšlejí, když jdou volit. Volí, jak se dozvěděli v hospodě. Vadou je, že každý má stejná práva. „Demokracie je příliš demokratická. K volbám by se měl podle něj dostat jen ten, kdo by prošel určitou zkouškou či testem. Jako ideální by pak viděl test poctivého zájmu o budoucnost či potlačení vlastního ega. Když někdo potřebuje dostat dotaci z ciziny, tak bude spíš volit toho, kdo mu ji dá,“ dodal.

Zmínil i současného prezidenta Miloše Zemana. „Já ho znal kdysi krátce z jakýchsi seminářů před revolucí, pak jsem byl na jeho přednáškách. Udivoval mě svou pamětí, schopností mluvit spatra a citovat všechno možné. Taková intelektuální schopnost. Pak se ukázalo, že leccos si vymýšlel, ale to je jedno,“ řekl Havel.