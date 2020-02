Izrael před mezinárodním tribunálem? Česko se hodlá postavit za židovský stát

O vyšetřování požádali Palestinci a podle izraelského výkladu se soud věcí nemůže zabývat, jelikož žadatelem není svrchovaný stát. ICC má řešit případy, jimiž se nechce nebo nemůže zabývat dotyčná země. Návrhy na zahájení řízení může podávat stát, žalobce tribunálu nebo Rada bezpečnosti OSN. ČR zakládací smlouvu o ICC ratifikovala v roce 2009.

Izraelský server The Times of Israel uvedl, že ministr Petříček podal žádost o udělení statusu amicus curiae (přítel soudu), aby ČR mohla poskytnout svůj právní názor k věci. Jde o prostředek, kdy strana, která není stranou sporu, dobrovolně nabídne soudu informaci o svém pohledu na případ. Jak uvádí izraelský server, Petříček tak učinil ve čtvrtek, tedy den před vypršením termínu, do nějž mohly státy požádat o možnost poskytnout svůj právní názor k věci. Stejnou žádost jako ČR vznesla izraelská advokátní komora.

Haarec napsal, že izraelští představitelé rozhodnutí Prahy uvítali. Podle tohoto listu mají být všechny názory k jurisdikci zaslány do neděle.

ČR ve svém stanovisku podle Haarecu uvádí, že Palestinci nesplňují kritéria svrchovaného státu a že to úzce souvisí s otázkou pravomoci ICC. Ve vyjádření se argumentuje, že právě proto ČR v roce 2011 nezvedla hlas k přijetí Palestiny do Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) a podle stejného klíče byla následující rok proti přijetí rezoluce Valného shromáždění OSN o statusu Palestiny jako nečlenského pozorovatelského státu. ČR je toho názoru, že členství Palestiny v mezinárodních organizacích nebo její připojení se k mnohostranným dohodám včetně statutu ICC nemůže nahradit chybějící status svrchovaného státu.

Bensoudová loni konstatovala, že existuje "rozumný základ domnívat se, že byly spáchány válečné zločiny", a to jak ze strany izraelské armády, tak palestinského radikálního Hamásu. Požádala ale soud, aby se nejprve vyjádřil k otázce, zda se jeho jurisdikce vztahuje na Izrael a palestinská území.

Izrael se k ICC nepřipojil a jeho generální prokurátor je toho názoru, že ICC nemá jurisdikci ve vztahu k Izraeli a že jakékoli palestinské akce týkající se soudu jsou neplatné. Palestinská samospráva se k římskému statutu připojila v roce 2015. Podobně jako Izrael tento mezinárodní soud neuznávají například také Spojené státy, Rusko nebo Čína.

Otázku jurisdikce soudu bude řešit tříčlenný senát, jehož členy jsou soudci z Maďarska, Francie a Beninu. Tito soudci dali "Palestině, Izraeli a obětem situace v Palestině" do 16. února čas na písemné vyjádření se k situaci. Do dneška také mají státy možnost požádat o status amicus curiae. Pokud budou jejich žádosti přijaty, mohou do neděle zaslat písemné vyjádření. Podle The Times of Israel využila zatím možnost požádat o amicus curiae jen ČR. V debatě o jurisdikci jsou podle tohoto zdroje na straně Izraele také Rakousko, Kanada a Maďarsko, ale o možnost zaslat názor písemně nežádaly.