Jágrovou má v čele pražských hygieniků vystřídat Schumová

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Hygienickou stanici v hlavním městě má od ledna vést lékařka Zdeňka Schumová, která dosud na pražské hygieně řídila sekci ochrany veřejného zdraví. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy s odkazem na zdroje z resortu zdravotnictví. Schumová má nahradit Zdeňku Jágrovou, která na konci roku odchází do penze. Do povědomí veřejnosti se dostala zejména kvůli epidemii koronaviru.