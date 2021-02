Jak bude vypadat život v Česku od pondělí? Hejtmani jednají o dalším postupu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Začalo společné jednání hejtmanů o postupu krajů po skončení nouzového stavu. Jednat pak budou také formou videokonference zhruba od 19:00 s vládou. ČTK to dnes po 18:00 řekla mluvčí Asociace krajů Hana Brožková. Nouzový stav by v Česku po neděli mohl platit jen v krajích, které o to požádají vládu, řekl dnes ČTK premiér Andrej Babiš (ANO). Doufá ale, že o vyhlášení nového stavu nouze požádají všichni hejtmani, aby v různých částech země neplatila odlišná opatření.