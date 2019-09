Jak je na tom Zeman? Něco tu nehraje, o jeho zdraví neříkají pravdu, varuje lékař

Podle lékaře jsou zveřejněné informace o zdravotním stavu Miloše Zemana nejen z lékařského pohledu nekompletní a podezřelé. „Pokud je zdravotní stav prezidenta skutečně v pořádku, mělo by to být objektivně doloženo. Je to v jeho zájmu a v zájmu národa. Nikoliv způsobem prohlášení skupiny lékařů kolem Jelcina," tvrdí Stránský.

„Žádný schopný lékař, který léčí pacienta s dehydratací tak, že ho musí dát na infuze, ho domů jen tak nepustí, natož aby nařídil domácí infuze. Pokud se jedná jen o „dehydrataci a nedostatek minerálů“, mělo by stačit vypít pár sklenic minerální vody a nastavit vybalancovaný pitný režim doma. Strčit jehlu do ruky hlavy státu a kapat do ní infuzi je jiná věc. Takže buď jde o nezodpovědné lékaře, nebo o nezodpovědného pacienta,“ napsal na blogu Aktuálně.cz lékař Martin Jan Stránský.

Zeman podstoupil několika hodinovou lékařskou prohlídku v Ústřední vojenské nemocnici. Podle prezidenta ho lékaři prohlíželi důkladně a nevynechali jediné místo na těle. "Takže srdce bije jako zvon, plíce jsou čisté, jak by to nebyl kuřák, játra fungují, jako bych byl abstinent, ledviny jsou také v pořádku a mohu pokračovat dál a dál," uvedl Zeman.

Otázka jeho zdraví se stala tématem především v době loňské prezidentské volby nebo u některých veřejných vystoupeních, při kterých má Zeman zřetelné problémy s chůzí.

„Pokud se na veřejnosti vyskytne, nelze si nevšimnout jeho usínání na mezinárodních veřejných ceremoniálech, stejně jako pokračující omezenosti chůze a koordinace kvůli cukrovce, která bohužel pokračuje v ničících efektech i při optimální léčbě. O efektu alkoholu, jak v minulosti, tak v současnosti, nemluvme,“ uvedl Stránský.