Jak na nezákonné exekuce? Řešení může přijít po Vánocích

Podle předsedy poslanců STAN Jana Farského je nyní v Česku stále kolem 133.000 protiprávních exekucí a soudy o návrzích na jejich zastavení rozhodují rozdílně.

"Není možné, aby se to neřešilo. Počty exekučních řízení zastavených pro nezpůsobilost se neevidují," uvedla Benešová. Ministryně uvedla, že v říjnu požádala předsedy soudů o informace, zatím však nedostala odpovědi ze všech soudů.

"Přístupy jednotlivých soudů k problematice se různí. Spíše si stěžují na to, že na ně vyvíjíme nátlak. Ale já si myslím, že je to správné, protože by to jinak neřešili," řekla Benešová.

Protiprávní exekuce jsou podle Farského vymáhány na základě neplatných rozhodčích nálezů. Některé soudy podle poslance navzdory verdiktu Nejvyššího soudu z roku 2011 exekuce odmítají zastavit. Farský dodal, že premiér Andrej Babiš (ANO) v březnu slíbil nezákonné exekuce zastavit, tehdy jich bylo na 200.000.

Exekutorská komora v červenci kritizovala premiéra za to, že vyzval ministerstva a pět institucí a státních firem, aby u svých zaměstnanců přispěly k zastavení protiprávních exekucí. Komora krok označila za nekoncepční. S problémem by se podle ní měla vypořádat justice, ne mzdové účtárny. Podle ministerstva spravedlnosti mohou zaměstnavatelé pomoci zaměstnancům tím, že je na problematickou exekuci upozorní.