Jak zastavit nezákonné exekuce? Jsou jich desítky tisíc, soudy postupují rozdílně

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do konce roku by mělo ministerstvo spravedlnosti vypracovat pro soudy doporučené postupy zastavování nezákonných exekucí. V odpovědi na písemnou interpelaci pirátského poslance Františka Navrkala to uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Dlužníci ale podle ní nemají příliš zájem problém řešit.