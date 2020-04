"Je čas na vzpouru." Exprezident Klaus vyzval lidi, aby vyšli do ulic

Bývalý prezident tvrdí, že ho děsí opatření, která dělá krizový štáb. V obdobné formě je přitom dělá řada vlád sousedních zemí. "Byl jsem šokován, když jsem zjistil, že v Bavorsku jsou pokutováni tisíci eury lidé, když sedí v autě čtyři najednou. My jsme oproti tomu v docela dobrém stavu," přiznal pro Novinky Klaus.

V současné situaci se podle něj lidé daleko více osmělují, stejně jako lékařští pracovníci, kteří nesouhlasí s řešením, které propaguje epidemiolog Roman Prymula a lidé kolem něj.

"Pokud první fáze byla březnová, druhá dubnová, tak třetí, květnová fáze už by měla být vzpoura davů. Lidé už by opravdu měli říct dost, a je načase, aby to řekli," vyzval Klaus.

Jak takovou vzpouru zorganizovat ale neví. Na české politické scéně podle něj není žádný subjekt, který by se k takové vzpouře chtěl přidat, nebo se postavit do čela. "Další fáze by měla být aktivnější forma sdělení občanů naší politické věrchušce, že takhle už ne," tvrdí.

On sám si o sobě nemyslí, že by byl považován za osobu, která se má postavit do čela. Sice to podle svých slov nevylučuje a nebrání se tomu, tvrdí ale, že by to chtělo kolektivnější vedení.

Obává se, že se společnost blíží k manifestaci v ulicích. "Ty jsou ale v nouzovém stavu zakázány, ve stanném právu se na demonstrující střílí. Měli bychom si vyjasnit, jak to s námi vláda zamýšlí," varuje Klaus.

Obává se především následků, které bude současná krize mít na další společenské žití ve chvíli, kdy se pandemii podaří překonat. "Kolik věcí, zákazů už nám zůstane navěky? To, jak společnost bez povzdechnutí přijala sledování občanů digitálních technologií a nikdo neprotestuje, považuji za velmi varovné," dodal.

Děsí ho také to, že se lidé v karanténě uvelebují. Řada lidí totiž prý zjistila, že má slušný příjem a nemusí chodit do práce. Může jen sedět doma, chodit na procházky, věnovat se dětem. "Pokud to zvítězí, vidím to černě," přiznal.

Z ekonomického hlediska si ale není jistý tím, co bude následovat. Ještě se totiž podobná situace nestala. Myšlenka, že by to nemělo hrozivé ekonomické následky, se mu ale zdá banální.

"Že by zavření celé řady podniků, zpřetrhání dodavatelsko-odběratelských vztahů nemělo nekonečně následků, se mi nezdá možné. Pošklebuji se nad názory ekonomických kvaziexpertů, kteří nás přesvědčují, že ekonomika jen klesne o tolik a tolik procent. Jsou to výroky, které by profesor na vysoké škole musel ohodnotit nedostatečnou," upozornil.