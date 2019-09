Ovčáček se pustil do Jakuba Jandy. Ten si to nenechal líbit a tohle mu napsal

Ovčáček napsal na svůj Facebook: „‪Pokud nebudou dopadeni pachatelé, kteří poškodili pomník maršála Koněva, posílí to spekulace, že celá věc byla připravenou hrou s cílem vyvolat roztržku v česko-ruských vztazích. Ve vyjádření na FB to ostatně naznačuje Jakub Janda z Bezpečnostního centra Evropské hodnoty. “ Byla to reakce na to, co na svém facebooku naznačuje Janda: „Koněv byl o testování schopností a ruská strana to zde úplně projela. V důležitějších kauzách jako jádro to budou mít sakra těžké. To je skvělá zpráva.“

Ředitel Bezpečnostního centra Evropské hodnoty na vyjádření Ovčáčka reagoval tak, že sepsal další body, za kterými by zřejmě stál také. „Podle Kanceláře prezidenta republiky stojím za “roztržkou v česko-ruských vztazích” kvůli Koněvově soše. Taky můžu za to, že:..,“ rozepsal na svým facebookovým profilu. „Skvělá zpráva je, že proti ruským a čínským zájmům v ČR pracují stovky českých vlastenců. Hrad může nadávat a vyhrožovat, ale to je tak všechno. Žijeme totiž ve svobodné zemi,“

Janda napsal ještě jeden příspěvek, v kterém upozornil, že poslední týden byl mimo ČR. „Jinak jsem chtěl říct, že jsem poslední týden strávil mimo Česko na odpočinku, ale podle Hradu můžu za zničení česko-ruských vztahů. Jsem jak ruská armáda v Ukrajině. Taky toho nejvíc odmakám na dovolený.“

Pomník ruského maršála Ivana Koněva má být nahrazení památníkem osvobození Prahy na konci druhé světové války. Usnesení schválili zastupitelé Prahy 6.