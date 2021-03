Je podivné, že nemocný Janoušek v přerušení trestu sportuje. Ale jeho režim ani spis neznám, říká Pospíšil

Na aktivity lobbisty Romana Janouška, jehož zdravotní stav podle lékařů vyžaduje „neustálý doprovod a dohled poučené osoby“ už prostřednictvím písemné interpelace upozornil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a adresoval ji nynější ministryni spravedlnosti Marie Benešové, která stručně odpověděla, že ve věci činí šetření. Jurečka, který se pozastavuje nad tím, jak je možné, že Janoušek místo pobytu ve vězení slavil předloňský Silvestr v Alpách, vyslovil s interpelací nesouhlas, a proto se bude projednávat na plénu Sněmovny při pravidelných čtvrtečních písemných interpelacích. Roman Janoušek si ze svého čtyř a půlletého trestu odpykal zhruba patnáct měsíců. Od března 2016 mu je jeho výkon opakovaně přerušován, do vězení by měl nastoupit do konce dubna letošního roku.

Exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil se obecně domnívá, že politik by měl interpelace podávat jen tehdy, pokud dochází k neúměrnému protahování kauzy. „Interpelace jsou totiž citlivou záležitostí. A teď, prosím, mluvím v obecné rovině. Vůbec se nevyjadřuji či nehodnotím interpelaci pana předsedy a poslance Jurečky směrem k paní ministryni. To mně nepřísluší.“ Europoslanec nechce Janouškovu kauzu hodnotit hystericky. „Rozhodně ode mne neuslyšíte žádná cynická prohlášení, kterými bych se chtěl zviditelňovat. Bez znalosti spisu by se z mé strany jednalo o neprofesionalitu. Je tedy možné, že Janouškův zdravotní stav skutečně naplnil veškeré zákonné důvody pro přerušení trestu. Na něj má za určitých okolností každý občan nárok bez ohledu, zda se jmenuje Janoušek anebo Novák.“

Pozemská spravedlnost není vždy férová

Bývalý předseda Legislativní rady vlády se nedomnívá, že Janouškova kauza je výsměchem justice. „Výsměchem by bylo, kdyby nebyl David Rath odsouzen. Zároveň rozhodně nepatřím mezi lidi, kteří by se justice za každou cenou zastával. Vždyť jako ministr spravedlnosti jsem podal v historii nejvíce podnětů na kárné žaloby určené soudcům. Moc dobře si uvědomuji, že pozemská spravedlnost není vždy férová.“

Pospíšil zdůrazňuje, že jako šéf resortu či jako politik nemá právo ze své pozice jednotlivé případy ovlivňovat, anebo do nich dokonce zasahovat. „Přece jenom naše justice je na rozdíl od Polska a Maďarska nezávislá. Ale ministr má právo podat podnět.“ Soudci si podle bývalého šéfa TOP 09 totiž musejí uvědomit, že jsou pod určitým dozorem. „Ale nikoli ze strany politiků, ale kontrolu nad jejich prací provádí Nejvyšší soud. Pokud například předseda senátu nabude dojmu, že si může dovolit vše a je ve své pozici neohrozitelný, pak se vždy jedná o špatný signál, který se musí řešit a je jedno, zda se jedná o zbytečné protahování kauzy, anebo něco závažnějšího.“

Bývalý místopředseda Poslanecké sněmovny však přiznává, že mu Janouškovy aktivity, popřípadě chování připadá zvláštní, když má přerušený trest kvůli závažnému zdravotnímu stavu. „ Je podivné, že v přerušení výkonu trestu sportuje. Na druhou stranu nevím, jaký má stanovený režim, a tak nemohu říci, že by stoprocentně cokoli porušoval. Navíc jsem nečetl odůvodnění, na jehož základě mu byl výkon trestu přerušen,“ tvrdí pro EuroZprávy.cz Jiří Pospíšil, který vedl ministerstvo spravedlnosti jak v první i druhé Topolánkově vládě, tak mu šéfoval i v Nečasově kabinetu.

Opilý lobbista 23. března 2012 v pražské Michli ve Vyskočilově ulici srazil autem ženu a způsobil jí vážné poranění. Roman Janoušek byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky na čtyři a půl roku odnětí svobody. Z trestu si odpykal zhruba patnáct měsíců. Poté mu byl trest přerušen, a to na základě posudku olomoucké fakultní nemocnice, neboť po operaci hlavy u něj existuje riziko těžkého poranění mozku, kvůli němuž by ho pobyt ve vězení ohrožoval na zdraví i životě. V hlavě má podle lékařů implantát, který by se pohybem mohl uvolnit, a Janouška tak usmrtit. Navíc jeho mobilita je možná jen za použití hole.

Vrchní soud však pojal podezření, že odsouzený nerezignoval kvůli svému zdravotnímu stavu na společenský i sportovní život a předloni 8. července jej nechal sledovat. Monitorování mělo trvat do konce října, ale už po měsíci si soud udělal jasný obrázek a další sledování tak už zrušil. Janoušek, který už dvakrát neúspěšně žádal pražský městský soud o prominutí zbytku trestu, jako osoba, jež potřebuje neustálý doprovod a dohled, absolvoval v tropické výhni, kdy teploty jednoho letního dne dosahovaly třiatřicet stupňů ve stínu, samostatný trénink na kole za Prahou. Dále byl přistižen na plovárně, návštěvě galerie a předloni slavil podle snímků redakce Seznam zpráv Silvestra v rakouských Alpách.

Krajský soud v Brně však na zjištěnou skutečnost nereflektoval a Janouška k opětovnému nastoupení trestu nevyzval. Ve vězení se má hlásit do konce dubna letošního roku. Politického podnikatele čeká ještě jiný soud. Bude se u Městského soudu v Praze zpovídat z dalšího možného trestného činu. Státní zástupce jej obžaloval v souvislosti s údajnými podvody v krevní laboratoři Chambon. Na záměru se měla podílet i lékařka Soňa Peková, která vstoupila do podvědomí veřejnosti na začátku vypuknutí loňské koronavirové pandemie. Hlavní líčení proti celkem pěti obžalovaným začne u pražského městského soudu v červnu.