Ekonomický propad je dán nejistotou. Vláda by si podle ekonoma měla vést lépe

Už když pandemie začínala, bylo Matějkovými slovy dobré nejen vyhlásit lockdown, nýbrž i podržet ekonomiku. "Ale je čas to víc nechat na trzích, snížit nejistotu, poskytnout likviditu, tedy půjčit třeba peníze firmám na platy zaměstnanců," sdělil v pořadu Osobnosti Plus.

"Jako kdybyste přišli na pohotovost s problémem se srdcem – a doktor vám začal řešit vykloubené rameno nebo plastiku nosu. To teď dělá vláda." Filip Matějka

Podle ekonoma stát sice začal s programy typu Antivirus, ale pak se vláda posléze uchýlila ke spoustě nesmyslných věcí. "Zrušila daň z nabytí nemovitosti, pak řešila placení nájmů, ale i dostavbu jaderné elektrárny a teď zrušení superhrubé mzdy," podotkl a navrhl následující řešení:

"Pro mě by bylo ideální, kdyby vláda upustila od té spousty dalších věcí, neřešila ČEZ, aukci spektra 5G, daně z nemovitostí a další, ale začala pořádně dělat to, co teď udělat máme.Víme, že polovina propadu ekonomiky je dána nejistotou." Filip Matějka

Přestože byl Matějka původně přesvědčen, že se program Antivirus, od něhož si vláda slibuje udržení zaměstnanosti, utlumí nejpozději do čtyř měsíců, nyní obrací.

"Když vidím, co se děje, tu nejistotu a utrácení peněz – a Antivirus zatím stojí jen 3 miliardy korun měsíčně –, tak mávnu rukou. Je to levnější než jiné věci a skutečně to snižuje nejistotu,“ nechal se slyšet.

Může to být i lepší

"Viděl jsem, jak se někteří z nich snažili ptát se odborníků, ušetřit si čas a pochopit situaci, jiné politiky spíš zajímalo PR navenek," svěřil se ekonom se svými zkušenostmi nejen se setkáváním s politiky kvůli řešení momentální ekonomické situace.

"Věci jdou dělat líp, anebo hůř. Dá se to dělat mnohem lépe, než to vláda dělá." Filip Matějka

Podle ekonomického experta, který byl také členem ekonomického poradního týmu při ústředním krizovém štábu, vláda také vede špatnou rozpočtovou politiku.

"Rozpočet si bude určitě cucat z prstu. Ale tady bych zase nekritizoval tolik, protože s tím obrovským deficitem nejde nic dělat. Teď mi ale vadí, že se vymýšlí spousta věcí, které deficit strašně zhoršují a s krizí nemají nic společného," vyjádřil své výhrady.

"Musíme to teď brát tak, že nejistota je součást našeho života. Snažme se ji snížit a ne ji zvyšovat věcmi, kterým nerozumíme. Jsou věci, které vláda teď nemůže udělat perfektně, takže by se měla soustředit na to, co perfektně udělat může,“ dodal.