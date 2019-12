Je to p**a! Letná nestačí. Politolog kvůli Babišovi vyzval Čechy k revoluci jako v Hongkongu

Spolek Milion chvilek pro demokracii uspořádal už několik velkých demonstrací, na nichž vyzval premiéra k odstoupení. Babiš ale rezignovat nehodlá a demonstrace ho příliš nezajímají, jak sám dříve uvedl.

To vede i odborníky k ostrým prohlášením. Například politolog Jiří Pehe vyzval Čechy k demonstracím, které probíhají například v Hongkongu. Jsou násilné, krvavé a dochází při nich i k úmrtí.

"Pokud bude chtít občanská společnost donutit po auditu EK Babiše k odchodu, nebudou stačit demonstrace ve festivalovém duchu jednou za dva tři měsíce. Bude zapotřebí scénář Hongkong, Chile, Libanon. Tedy demonstrace každý den, dokud AB neodejde. Máme na to?" zeptal se na sociální síti.

Tím ale vyvolal vlnu nespokojenosti, která se nyní šíří internetem. Například poslanec Jaroslav Foldyna neváhal sáhnout až k vulgárnímu označení. "Dostal by jednu a už by nikdy nevylezl. Ale ostatní by hnal bojovat, je to..." napsal a přidal symbol kosočtverce, který značí vulgární pojmenování pro ženské pohlavní orgány.