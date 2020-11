"Je to pouhý cár papíru." Opozice zkritizovala návrh rozpočtu, nezahrnuje daňové změny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Opoziční politici kritizují, že návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 320 miliard korun, kterým se začne plénum Sněmovny zabývat ve středu, nezahrnuje úpravy z projednávaného daňového balíčku, do kterého by se mohlo dostat zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu. Řekli to na dnešních tiskových konferencích před schůzí dolní komory.