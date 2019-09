Je tu vláda volů, i Karel Gott může být prezident, účtuje Knížák

Celý život se drží blízko umění a nyní je znechucen tím, co z něj společnost udělala. Má pocit, že ti, kdo umění tvoří, se nechávají příliš ovlivňovat trendy a úplně vypouštějí hlavní myšlenku, kterou je samotná tvorba a ne cíl. Zrušil by proto umělecké školy i galerie.

"Dříve umělci tvořili to, co jim bylo blízké, ne to, co bylo trendy ve společnosti," řekl Knížák v rozhovoru pořadu Prostor X. Dále zmínil, že považuje tvorbu za účelem zviditelnění se za "trapnou". Primární by měl být pro umělce především samotný proces vytváření díla, ne jeho vystavování. Tento problém je podle něj celosvětový. "Najednou všechny zajímá to, co zajímá i ty ostatní," dodal. Pro upřesnění uvedl příklad problematiky genderu, nebo ekologie.

Nebojí se vyjádřit ani o členech naší vlády. "Nemám problém říkat co si myslím kdykoliv a kdekoliv," argumentuje Knížák po tom, co řekne o prezidentovi Miloši Zemanovi, že je to "záštiplný a senilní stařec, který do našeho státu vnesl hrubost". Prezident údajně o jeho názorech ví a i přes to se ke Knížákovi choval velice profesionálně při jeho působení v postu ředitele Národní galerie. Prezidentovo rozhodnutí o odkladu odvolání ministra Staňka ale podporuje.

Andrej Babiš je podle něj odrazem špatně nastaveného systému ve společnosti a prohlašuje ho za zhoubu našeho národa. Domnívá se, že Babiš je schopen změnit názory v podstatě kdykoliv a proto se stává nevěrohodným. Fakt, že byl zvolen do postu ministerského předsedy, je důsledkem slabé vzdělanosti a nedostatečné informovanosti našeho národa, který se dle jeho slov nechává snadno "opít rohlíkem".

Ministr kultury Lubomír Zaorálek bude zastávat svůj post dle jeho slov dobře. Nicméně je toho názoru, že ministerstvo kultury by mohlo být klidně zrušeno. Podle plánu, který v minulosti vypracoval, by to šlo provést v horizontu dvou let. Dále si stojí za svými výroky proti Fajtovi, exšéfovi Národní galerie, ve kterých mluví o krádežích a podvodech.

"Jsme zahrnováni obrovským množstvím informací a to nám krade život". Lidé se podle něj kvůli rozptýlení příliš dostupnými informacemi ze všech koutů světa nesoustředí dostatečně na svůj život a zabývají se nedůležitými věcmi. Uvedl také, že demokracie je vláda volů a prezidentem se může stát i Karel Gott.

Svou otevřenost zdůvodňuje tím, že takový byl vždycky. "Kdybych, našel ve svém životě řadu svinstev, tak bych asi špatně umíral a já chci zkrátka umřít s jasnou hlavou," vysvětluje. Je pro něj tedy lepší, své názory prezentovat takto transparentně a tím pádem předcházet zbytečným konfliktům vznikajících z nedorozumění.