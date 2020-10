Jermanová ještě stihla zadat zakázku Mafře za miliony, bude tisknout regionální magazín

Dalších více než 11 milionů má kraj podle zjištění Deníku N zaplatit jiné společnosti za distribuci magazínu. Vydavatelství Mafra z holdingu Agrofert má pro hejtmanství jedenáctkrát ročně vytisknout přes půl milionu kusů měsíčníku Středočech distribuovaného bezplatně obyvatelům.

Obě smlouvy kraj uzavřel v polovině letošního června. "Naše společnost v žádném střetu zájmů není a ani být nemůže. Ostatně tiskárny Mafra zajišťují tisk magazínu Středočech již od roku 2015, kdy v čele kraje stál hejtman z ČSSD. Poslední výběrové řízení vyhrála Mafra v lednu 2020, a to na dva roky s tím, že kraj může smlouvu kdykoliv bez udání důvodu vypovědět," napsala Deníku N mluvčí vydavatelství Tereza Sedláková.

Závazek vůči Mafře se nelíbí předsedovi STAN Vítu Rakušanovi, jehož hnutí vyhrálo ve středních Čechách krajské volby a mělo by kraj nově řídit spolu s ODS, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj. Rakušan dnes ČTK řekl, že se tak stále projevuje Babišův střet zájmů. Pokud toto rozhodnutí udělají většinově politici ANO, může to být chápáno jako "dáreček" šéfovi jejich hnutí, míní předseda STAN. Nová krajská vláda by podle něj měla zjistit, zda je ze smlouvy možný unik, a případně ji přehodnotit. "Určitě to bude jedna z mnoha smluv, kterými se bude nové vedení zabývat," dodal.

Podle hejtmanství je vše v pořádku. "Vše bylo provedeno v souladu se zákonem a zveřejněno na serverech, které jsou pro veřejné zakázky určené," řekla dnes ČTK Helena Frintová z krajského úřadu. Pokud bude chtít nové vedení kraje doložení této zakázky, je úřad podle Frintové připraven všechny dokumenty předložit.

Ve veřejné soutěži se o zakázku podle Deníku N ucházely čtyři firmy. Jednu kraj vyřadil.