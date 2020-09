Jindrák: S Ruskem nemůžeme řešit jen problémy, které pálí jeho

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová v pátek vyjádřila údiv nad tím, že ČR konzultace podmiňuje situací kolem kritika ruského prezidenta Alexeje Navalného. Ten byl podle německé vlády otráven, nyní se léčí v Německu. Zacharovová uvedla, že Praha opakovaně hovoří o zájmu zahájit konzultace s Moskvou, podniká ale vůči Rusku kroky, které "nijak nepřispívají k navázání normálního, zdravého a konstruktivního dialogu". České ministerstvo zahraničí kritizovala za to, že si jednou pro zahájení rozhovorů klade jako podmínku situaci v Bělorusku, jindy Navalného. Praha se podle ní snaží prezentovat "svou vlastní neochotu k otevřenému profesionálnímu jednání jako údajnou neochotu Ruska obnovit komunikaci".

Jindrák poznamenal, že respektuje "specifický žánr tiskových prohlášení i slovník tiskové mluvčí", její vyjádření ale odmítl. Česká republika má podle něj o konzultace s Ruskem zájem, což v posledních týdnech opakovaně deklarovala. "Zároveň však vždy zdůrazňovala, že stojí o otevřenou a konstruktivní věcnou debatu o celém širokém spektru témat bilaterálních vztahů, nikoli pouze o záležitostech důležitých pro ruskou stranu," poznamenal. ČR podle něj neklade pro zahájení jednání jiné podmínky.

Jindrák zásadně odmítl, že by "konkrétní problémy v bilaterálních vztazích vytvořila pouze česká strana". Konzultace mají podle něj být především dialogem rovnocenných partnerů "v zájmu narovnání a prohlubování vzájemných vztahů v celé své šíři a musí zohledňovat priority obou stran". "Pokud bychom přistoupili na rétoriku, že za nedobrý stav relace je zodpovědná pouze jedna strana, rozhodně by to neprospělo otevřenému a konstruktivnímu jednání," podotkl.

"Potvrzuji, že jsme připraveni jednat o celé škále bilaterálních témat, což jsme ruským partnerům pochopitelně už nejednou sdělili. Konzultace však nelze redukovat na pouhý nástroj řešení problémů, které pálí ruskou stranu," uvedl. Dodal, že pokud se obě strany na tomto shodnou, konzultace mohou začít v blízké době.

Jindrák považuje za přirozené, že se aktuální mezinárodní situace promítá i do načasování zahájení bilaterálních konzultací, i když se tyto konzultace mezinárodní situaci přímo věcně nevěnují. Momentální dění podle něj ovlivňuje atmosféru v mezinárodním prostředí. "ČR o aktuálních zahraničněpolitických událostech v souvislosti s konzultacemi hovořila vždy jen v tomto smyslu. Zahajovat konzultace v době zahraničněpolitických turbulencí a řady nezodpovězených důležitých otázek, které si část mezinárodní komunity spojuje s Ruskou federací, nepovažuji za příliš konstruktivní," dodal.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček v pátek v reakci na vyjádření ruské mluvčí uvedl, že se ruská strana uchyluje k diplomacii přes média a sociální sítě. Připomněl, že na začátku září řekl, že se jednání s Ruskem odkládají s ohledem na povolební atmosféru v Bělorusku. Konzultací se podle něj mohou dotknout i závažná zjištění kolem Navalného. Další postup v bilaterálních vztazích podle něj závisí na dohodě v rámci EU.