Jiří Drahoš zostra: Dezinformačním webům je třeba omezit příjem z reklam

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Boji proti šíření záměrně nepravdivých zpráv by podle senátora Jiřího Drahoše (za STAN) pomohlo, pokud by zadavatelé reklamy neinzerovali na dezinformačních webech. Provozovatelé webů by podle analytika Františka Vrabela měli mít stejnou odpovědnost za obsah jako vydavatelé. Uvedli to na konferenci proti dezinformacím, která se dnes konala v sídle Senátu.