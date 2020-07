Zachránil jsem ČSSD, tvrdí Paroubek. Mluví se o jeho návratu do strany

— Autor: Jan Fiala / EuroZprávy.cz

Momentálně to vypadá, že by se v některých očích "nepopulární" bývalý český premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek mohl vrátit do politiky. V médiích už se nechal slyšet, že spolupracuje s některými sociálními demokraty, a radí jim s vytvářením jejich politického programu. Sám uvedl, že se mu době jeho politického angažmá podařilo získat pro ČSSD nejlepších výsledků v její mnohaleté historii.