Jurečka jako řešení situace v úřadech práce navrhuje odměny či digitalizaci

Odboráři úřadů práce minulý týden rozhodli o stávkové pohotovosti, kterou se chystají vyhlásit 1. května. Stěžovali si na přetížení pracovníků i zmrazení platů, žádali pro letošek přidání. Zástupci odborů a ministr by se měli ve středu sejít.

Úřady práce čelí v posledních týdnech náporu žadatelů o různé podpory, u poboček se tvoří fronty. Vedle běžných dávek vyřizují úředníci také příspěvky na bydlení a mimořádnou pomoc kvůli zdražení energií, humanitární dávky pro uprchlíky či solidární příspěvky na ubytování běženců. Jurečka v listu zopakoval, že si práce lidí z úřadů práce, sociální správy a ministerstva váží. Připomněl, že se šéfem odborů pracovních úřadů jednal už v lednu a slíbil pro letošek čtyři kroky.

"V průběhu letošního roku zajistím finanční prostředky na opravdu mimořádné odměny pro zaměstnance úřadů práce za jejich výkon," uvedl ministr. Podle ministerstva do mimořádných odměn v prvním čtvrtletí putovalo 71,1 milionu korun a průměrná částka v březnové výplatě činila 13.270 korun. "A budeme v tomto pokračovat," slíbil v dopise Jurečka.

V pololetí při přípravě novely rozpočtu se vláda podle něj vrátí také k debatě o platech ve veřejném sektoru. Od příštího roku by se mohly zaměstnancům úřadů práce upravit platové tabulky. Podle odborů je průměrný plat na služební místo v úřadu práce ve srovnání s ministerstvy a ostatními úřady nižší a mladí zaměstnanci nastupují za 18.000 či 19.000 korun hrubého měsíčně. Ministr uvádí, že by se výdělky měly narovnat. Zmiňuje také digitalizaci dávek a zjednodušení administrativy. Elektronicky se dá nyní vyřizovat solidární příspěvek na ubytování běženců a humanitární dávka pro válečné uprchlíky. Jako další by mohly být příspěvek na bydlení a rodičovská.

"Toto lze ale uskutečnit pouze v atmosféře férové komunikace, nikoliv pod tlakem," podotkl v listu Jurečka. Nabídl další jednání. S odborovými předáky z úřadů svého resortu se má sejít ve středu.

Podle takzvané systemizace, která upravuje počet pozic ve státní správě, je od ledna v úřadech práce zhruba 11.660 služebních a 640 pracovních míst.