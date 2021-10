Jurečka si přeje, aby Zeman případně respektoval většinu pro opoziční koalice

Sestavení koalice s nejméně 101 hlasy bude Jurečka považovat za volební úspěch.

"Já bych si přál, aby (Zeman) respektoval vůli, která vzejde z voleb. Pokud ta vůle řekne, že tady naše dvě koalice mají více jak 101 mandátů, tak aby i podle toho konal z hlediska toho, koho pověří sestavováním vlády a koho následně pověří premiérem," uvedl Jurečka. Sestavení většinové koalice je podle Jurečky zásadní. "K čemu by nám bylo, že bychom třeba jako koalice Spolu (volby) vyhráli, ale nedokázali bychom sestavit většinou koaliční vládu. Beru jako největší hodnotu úspěchu, aby tady mohla vzniknout většinová koaliční vláda, kterou bude sestavovat koalice Spolu a bude mít za premiéra (předsedu ODS) Petra Fialu," uvedl Jurečka.

Zeman v minulosti uvedl, že šanci sestavit kabinet dá předsedovi vítězné strany či hnutí, nikoli koalice. V předvolebních průzkumech se na prvním místě umisťovalo právě hnutí ANO.

Kvůli nejasnostem ohledně Zemanova zdravotního stavu panuje na politické scéně nervozita. "Není to teď pro nás vůbec jednoduchá situace. My bychom teď potřebovali, aby tady byl prezident, který má sílu, má kapacitu a energii dát svůj čas dobrému povolebnímu jednání se zástupci všech stran zvolených do Poslanecké sněmovny. Takže já byl bych rád, abychom mohli znát okolnosti zdravotního stavu prezidenta nejen jako politici, ale i jako občané, protože to je opravdu za celé období jeho mandátu jeden z nejklíčovějších okamžiků," uvedl Jurečka.

Voličské hlasy dnes a v sobotu předurčí, zda bude pokračovat vláda Andreje Babiše (ANO), nebo většinu v dolní komoře získají koalice Spolu a Pirátů se Starosty. Pro Babiše jsou podle jeho vyjádření nynější sněmovní volby politicky nejdůležitější. Předem vyloučil pouze vládní spojenectví s Piráty. Jejich představitelé vyloučili vládu s Babišem stejně jako lídři STAN a koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Podle nich jsou volby šancí na změnu dosavadního stylu vládnutí.