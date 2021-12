Jurečka upraví vyhlášku, stanovené maximální úhrady za sociální služby se zvýší

Na nedostatek peněz v sociálních službách si poskytovatelé péče, kraje a obce dlouhodobě stěžují. Poukazují na rostoucí náklady, ale i na zvyšování penzí a příspěvků na péči. Stanovené maximální ceny platí od roku 2014.

Vyhláška určuje nejvyšší možné částky, jaké mohou lidé dát za domov seniorů, stacionář, pečovatelskou službu, stravování či pomoc s nákupem. Za ubytování v domově je možné za den zaplatit nejvýš 210 korun a za stravu s pěti jídly 170 korun. Lidé, kteří si nechávají oběd vozit domů, za něj mohou utratit maximálně 75 korun. Za hodinu péče platí nejvýš 130 korun. Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) a Svaz měst a obcí před několika lety navrhovaly zvednout nejvyšší možné úhrady za pobyt a stravu v domovech o dvacetikorunu, částky za oběd či péči o desetikorunu.

Podle Jurečky by navýšení maximálních úhrad mohlo být kolem 20 procent. U jednotlivých položek by mohlo být rozdílné. Částky se nyní stanovují. "Po valorizaci úhradové vyhlášky se dlouho volá. Zadal jsem ji - jestli je to stihnutelné a realizovatelné a podařilo by se to - už k 1. únoru. Když by to bylo nestihnutelné z hlediska procesních kroků, tak by to bylo k 1. březnu," řekl Jurečka.

Podle stanovených zásad by se předpisy měly měnit vždy na začátku roku či případně v pololetí. "Nemyslím si, že jsme dnes v situaci, kdy bychom měli nechat poskytovatele čekat až do 1. července. Je na nich, jestli se rozhodnou částky upravit. My jim dáváme jen možnost, kam limit mohou posunout," řekl.

Podle loňského průzkumu APSS měla řada pečovatelských služeb problém za 75 korun oběd pořídit a rozvézt a platila dodavatelům jídla vyšší ceny než ve vyhlášce, rozdíl pak musel dorovnávat zřizovatel. Některé organizace si stěžovaly na to, že nízká úhrada se už odráží v kvalitě a množství jídla. V některých domovech byl pak jídelníček méně pestrý, strava se doplácela z peněz na provoz, zjistila asociace.

Minulá Sněmovna uložila ministerstvu práce vyhlášku novelizovat do konce září 2019. Exministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) navýšení maximálních stanovených úhrad odmítala. Slíbila ale, že valorizaci navrhne do své novely o sociálních službách. Nezískala pro ni podporu. Valorizaci obsahovala podobná poslanecká novela, kterou ale nedávno zamítl Senát.

Klientům domovů musí po úhradě vždy zůstat 15 procent penze. Pokud na zaplacení pobytu a stravy jejich důchod nestačí, úhrada se jim automaticky snižuje. Podle České správy sociálního zabezpečení starobní důchod na konci roku 2013 činil 10.970 korun, letos na konci září 15.411 korun. Od ledna penze vzrostou přinejmenším o 650 korun. Upravovaly se i příspěvky na péči.