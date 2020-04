Jurečka žádá Babiše, ať zaručí víc peněz pro sociální služby. MPSV chystá dotace

Jurečka uvedl, že bez nasazení zdravotníků a poskytovatelů sociálních služeb se Česko epidemie nemoci COVID-19 nezbaví. "To jsou ti v první linii, kteří se starají o naše nejpotřebnější občany. Navíc nevíme, jak dlouho se budeme s pandemií potýkat, a právě sociální služby jsou ty, které nemají žádné finanční rezervy a již několik let fungují na hranici udržitelnosti" uvedl.

Stav dotací podle něj neodpovídá skutečným požadavkům poskytovatelů sociálních služeb. Dodal, že kraje žádaly pro sociální služby na letošní rok zhruba 24,46 miliardy korun, skutečně rozděleno je přitom 17,59 miliardy. "Rozdíl mezi požadovanou výší dotací a skutečně rozdělenou částkou mezi kraje pro rok 2020 činí 6,86 miliardy korun," konstatoval šéf lidovců. Náklady v sociálních službách navíc rostou s aktuální vyšší cenou ochranných prostředků.

Na Babiše proto Jurečka apeluje, aby garantoval, že prostředky ze státního rozpočtu určené na zabezpečení sociálních služeb budou navýšeny o další nezbytné výdaje způsobené současnou pandemií.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) předpokládá dopady koronaviru na sociální služby ve výši maximálně do deseti miliard korun. ČTK napsala, že příští týden chce otevřít dotační program pro zhruba 5000 žádostí. Mimořádný dotační titul vypíše podle zákona o sociálních službách. Domovy seniorů s nedostatkem personálu mohou podporu pro zaměstnávání studentů žádat už podle současných pravidel.

"Už nyní mohou kraje žádat o mimořádnou dotaci na úhradu nákladů s využíváním studentů sociálních oborů v sociálních službách, kde je nedostatek personálu. Zatím nikdo z krajů o dotaci nepožádal," uvedla Maláčová. Nově bude dotační titul zaměřen i na úhradu zvýšených personálních a provozních nákladů.

"Do dotačního titulu se budou moci přihlásit všechny registrované sociální služby, které mají finanční problémy kvůli epidemii koronaviru," uvedla k podmínkám programu. Doplnila, že ministerstvo předpokládá, že potřeba bude do deseti miliard korun. Předpokládá, že pro žádosti bude program otevřen příští týden. "Bude se jednat o velký dotační titul pro zhruba 5000 žádostí a musíme to připravit tak, aby to bylo jednoduché, ale taky zkotrolovatelné," uzavřela.