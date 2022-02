Justici čeká vnitřní audit, řekl šéf Soudcovské unie po schůzce s ministrem

SU se snaží delší dobu prosadit vnější audit justice, který by otevřel cestu k její reformě. Revize by měla podle Vávry najisto ukázat, "kolik je potřeba lidí a kde". Jinými slovy má odhalit, jak se proměnila soudní agenda a zda část z ní například nedokážou zvládnout asistenti, kteří jsou pro stát levnější než soudci.

SU chtěla, aby audit provedla nezávislá firma. Náměstkyně Klára Cetlová ale podle Vávry na dnešním jednání sdělila, že se pro tento záměr nepodařilo získat peníze z evropských fondů. "Pokusíme se tedy o něco podobného uvnitř justice," uvedl Vávra. Dodal, že se zapojí předsedové jednotlivých krajských soudů, které bude koordinovat Blažkův poradce, bývalý šéf pražského vrchního soudu Jaroslav Bureš.

"Myslím si, že by se to mělo rozběhnout ještě letos, je to v zájmu krajských soudů i z hlediska lepší přípravy dalších jmenovacích etap soudců," míní Vávra. Přínos interního auditu vidí i v tom, že až stát najde peníze na provedení auditu vnějšího, bude už část práce hotova, a audit tak bude levnější.

Zvýšení odměn odborného aparátu je dalším tématem, které unie pokládá za významné. Vláda Petra Fialy (ODS) tento krok včlenila do svého programového prohlášení. "Jsem rád, že o tom pan ministr od začátku mluví," podotkl Vávra. Neví ale, zda se ministerstvo pokusí změnu prosadit už ve stávajícím návrhu rozpočtu. "Dostal jsem konkrétní příslib, že pro to udělají maximum a že je to pro ně důležité," uvedl ke zvýšení odměn. Připomněl, že s tématem souvisí i zkvalitnění odbornosti justičního aparátu, jenž by tak v budoucnu mohl převzít více práce, kterou nyní vykonávají soudci.

Vávra s ministrem a jeho náměstky probíral i elektronizaci justice, k níž se vláda v programovém prohlášení rovněž zavázala a která bude podle Vávry složitá už kvůli roztříštěnosti databází a systémů uvnitř justice. "Byli jsme ujištěni, že si to uvědomují. Mám pocit, že jsou připraveni jít na to z gruntu," podotkl Vávra. Dodal, že například samotný elektronický spis by situaci při nekompatibilitě systémů neřešil. Cílem elektronizace by podle Vávry mělo být zpříjemnění uživatelského prostředí pro občany a zrychlení procesů uvnitř justice.

Problematiku jmenování soudců Vávra s ministrem neprobíral, protože se domnívá, že jde o věc předsedů krajských soudů. "Samozřejmě leccos chybí, ale pan ministr mě ujistil, že nechce měnit zákon o soudech a soudcích a že chce případné chyby řešit v podzákonných předpisech," řekl k novým pravidlům přípravy a výběru soudců, která platí od začátku roku.

Z investičních záměrů ministerstvo podle prezidenta SU zmínilo řešení výstavby justičního areálu v Ústí nad Labem.

Vávra doplnil, že letošním zmrazením platu soudců se s Blažkem blíže nezabývali - pouze ministrovi zopakoval, že s tím unie nesouhlasí. Novelu, která všem ústavním činitelům zmrazila platy na loňské úrovni, podepsal v lednu prezident Miloš Zeman. Soudce, kteří se kvůli novele zřejmě obrátí na Ústavní soud, zkritizoval za "nenažranost". Podle něj by neměli svou nezávislost měřit platem.

Unie státních zástupců je s ministerstvem spravedlnosti ve shodě také na zavedení odvolatelnosti vedoucích žalobců pouze v kárném řízení, na vzniku kariérního řádu státního zastupitelství a zvýšení platů kancelářských pracovníků státního zastupitelství. Na webu unie to uvedl její viceprezident a mluvčí Ondřej Šťastný.

"Pokud jde o aktuální zmrazení platů státních zástupců a soudců, unie varovala před dalším pokračováním tohoto stavu, stejně jako před případným ´rozpojováním´ navázání na soudcovské platy," napsal Šťastný. Takový postup by podle unie v delší době mohl vést k personální nestabilitě státního zastupitelství a ztížené schopnosti přivést mezi žalobce špičkové právníky.