Justiční pohledávky by mohli vymáhat celníci, schválila vláda

Podíl neuhrazených justičních pohledávek každoročně narůstá. Na konci roku 2018 evidovaly soudy nezaplacené pohledávky v celkové výši 5,9 miliardy korun. Nejhorší je podle ministerstva situace v trestním soudnictví, které se na objemu neuhrazených pohledávek podílí z 85 procent. Dalších 12 procent tvoří soudní poplatky a náklady civilních řízení.

"Vymáhání justičních pohledávek přejde do gesce orgánu, který je pro výkon této činnosti úzce specializovaný, a je proto dán větší předpoklad úspěšnosti celého procesu," napsal úřad do důvodové zprávy návrhu novely trestního řádu, občanského soudního řádu a některých dalších zákonů.

Nyní pohledávky vymáhá všech 86 okresních a osm krajských soudů. Větší část z nich má smlouvu se soudním exekutorem, zbytek se peněz domáhá prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Ministerstvu vadí i tato nejednotnost postupu. "Lze předpokládat, že bude-li vymáhání provádět pouze jeden orgán, v tomto případě celní správa, bude vystupovat jednotně a předvídatelně bez větších lokálních rozdílů. Tím dojde k unifikaci vymáhacího procesu," konstatoval úřad.

Exekutorská komora v tiskové zprávě uvedla, že předání kompetence celní správě bude znamenat nižší vymahatelnost pohledávek. Soudní exekutoři jsou totiž podle ní ve vymáhání pohledávek výrazně efektivnější a mají větší znalost prostředí. Rostoucí počet neuhrazených justičních pohledávek podle komory neznamená, že nebyly efektivně vymáhány, pouze značí, že přírůstek je vyšší než úbytek. Obecná vymahatelnost pohledávek je podle komory u celní správy zhruba 13 až 15 procent, zatímco u soudních exekutorů 20 až 25 procent.

Ministerstvo si od změny slibuje i to, že soudy budou častěji ukládat peněžité tresty, protože jim odpadne administrativní zátěž spojená s jejich vymáháním. Úřad navrhuje, aby stát vzhledem k novým povinnostem posílil personální obsazení celní správy o 120 zaměstnanců. Náklady na ně vyčíslil na 74 milionů korun ročně.

Právě zatížení státního rozpočtu je dalším z aspektů, které kritizuje Exekutorská komora. Podle ní půjde o stovky milionů ročně. "Vymáhání pohledávek prostřednictvím exekutorů stát nestojí nic, naopak znamená příjem navíc z odvedených DPH a daní z příjmů," zdůraznila komora. Poukázala také na to, že při vymáhání exekutory platí veškeré náklady dlužníci, kdežto v případě celníků se na nich budou podílet všichni daňoví poplatníci.

K naplnění účelu návrhu by podle komory postačilo dát soudům a dalším dotčeným institucím na výběr, zda o provedení exekuce požádají soudního exekutora, nebo celní úřad. "Pak by měly na výběr ze tří variant a bylo by zodpovědností představitelů rozhodnout, který model je nejvhodnější," uzavřela komora.

Ministerstvo původně převod pravomocí navrhovalo už v novele trestního zákoníku, kterou nyní projednává Sněmovna. Problematiku však nakonec vyňalo "pro nedořešené personální otázky a finanční dopady" a nyní úpravu předložilo znovu jako samostatný návrh. Celní správa a ministerstvo financí se změnami souhlasí.