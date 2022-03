K aféře kolem Polčáka se poslanci sejdou příští týden ve čtvrtek

Polčák žádal jako advokát odměnu za právní pomoc, kterou poskytl obcím při získání odškodného za výbuch muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Po zveřejnění případu se odměny vzdal a rezignoval na funkci místopředsedy STAN.

Žádost o svolání mimořádné schůze iniciovalo hnutí SPD, potřebné podpisy dodalo ANO. Podnět musí podepsat nejméně 40 poslanců. Navrhovaný program schůze nese název "Politické podnikání Stanislava Polčáka, místopředsedy hnutí STAN".

Opozice neprosadila debatu o Polčákově postupu minulý týden na běžné sněmovní schůzi. Koalice navrhované zařazení nového bodu do jejího programu vetovala. Je pravděpodobné, že dolní komora zamítne koaliční většinou hlasů i návrh programu mimořádné schůze. Schůze by se v takovém případě neuskutečnila. Navzdory tomu by se otevřel prostor pro debatu omezenou na řečníky s přednostním právem.

Předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan minulý týden odmítl obvinění lídra SPD Tomia Okamury, který označil STAN za politicko-podnikatelský projekt. Rakušan mluvil v souvislosti s aférou o "hrubé politické chybě". Uvedl, že pokud Polčák zastupoval jako advokát obce, neměl zároveň prosazovat přijetí odškodňovacího zákona. "Osobně v tomto vidím každopádně střet zájmů, který tady byl," řekl Rakušan. Odmítl ale tvrzení SPD, že Polčák obchodoval se zákony. Okamura míní, že Polčák by měl vyvodit politickou odpovědnost tím, že se vzdá europoslaneckého mandátu.

V polovině ledna se Sněmovna mimořádně sešla z podnětu SPD a ANO ke sponzorským darům pro hnutí STAN, údajně pocházejícím ze zahraničí, a to i z daňových rájů. Opozice návrh programu schůze neprosadila. Hnutí STAN tehdy zdůrazňovalo, že žádné peníze z ciziny nepřijalo. Dary byly podle hnutí buď od českých občanů, nebo od společností s českým identifikačním číslem a sídlem v Česku, které v Česku odvádějí daně a zaměstnávají pracovníky.