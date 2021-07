K Alianci pro budoucnost se připojili Rozumní Petra Hanniga

Hannig bude lídrem kandidátky APB v Královéhradeckém kraji a garantem pro kulturu. Novinářům dnes řekl, že by chtěl více podporovat mladé české skladatele. V Karlovarském kraji kandidátku povede Michaela Rojtová, místopředsedkyně Strany konzervativní pravice - Řád národa, v Jihomoravském pak bývalý ředitel kyjovské nemocnice Petr Svoboda. Sehnal, který od roku 2016 vede obnovenou ODA a letos v březnu sestavil Alianci pro budoucnost, bude celostátním lídrem a lídrem v Praze.

Kromě toho se na kandidátce APB budou o vstup do Sněmovny na podzim ucházet i politici Agrární demokratické strany, Demokratické strany zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, hnutí Zdraví Sport Prosperita a Starostové pro kraj. Aliance jde do voleb jako strana s podporovateli, pro vstup do Sněmovny tak musí překročit hranici pětiprocentního zisku ve volbách.

Aliance chce voličům nabídnout pravicovou politiku, slibuje podporu českých firem a živnostníků, snižování daní, důraz na národní uvědomění, bezpečnost nebo ochranu práv zvířat a podporu zelených projektů. Zakladatel APB Sehnal vlastní finanční skupinu SPGroup, pod níž spadá mimo jiné výstaviště v Letňanech a pojišťovna Slavia. V Čestlicích má akvapark a hotel.

Do povědomí veřejnosti se Sehnal před časem dostal právě jako majitel letňanského výstaviště, kde loni v říjnu vznikla záložní nemocnice kvůli podzimnímu zhoršování situace ve zdravotnických zařízeních. Využita nakonec nebyla, ministerstvo zdravotnictví pronájem prostoru pro záložní nemocnici ukončilo k 19. únoru. Nájem, energie a další služby za záložní nemocnici platila Sehnalově firmě Fakultní nemocnice Bulovka, která kvůli tomu po státu žádá 90 milionů korun.

Sehnal na sebe upozornil také tím, že se počátkem letošního března nechal naočkovat proti covidu-19, ačkoli nepatřil k lidem, kteří na vakcínu měli v té době nárok. Sehnal argumentoval tím, že podle vládní očkovací strategie měl na očkování nárok, protože je majitelem a ředitelem zubní kliniky a zdravotnického zařízení Lázně Praha. Podle ředitele Nemocnice Na Bulovce Jana Kvačka byl ale Sehnal naočkován přes jeho zákaz, podle něj se za zdravotníka vydával, aby vakcínu dostal. Případ prověřovala policie, podle které Sehnalovo přednostní očkování nebylo trestným činem.