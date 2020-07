Neochota a nechuť spořit, zhodnotil Kalousek rozpočet. Škrty budou, zní z ČSSD

Zatímco poslanec opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek je toho názoru, že až tak moc do mínusu se jít nemuselo, koaliční poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD) uvedla, že se jedná o investici do budoucnosti Česka.

"Ve třetím čtení tento schodek podpořím, byť nejsem šťastná se všemi parametry. Ale je to potřebný krok pro zemi,“ řekla v pořadu Pro a proti na Plusu místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD.

Kalousek odmítavé stanovisko své strany odůvodnil tím, že dochází ke zvyšování výdajů o desítky miliard, aniž by bylo znát, kam půjdou. Slovy opozičního poslance a bývalého předsedy TOP 09 to neví dokonce ani sama vláda.

"Navíc je z posledních čísel zřejmé, že 500 miliard není konečné číslo a propad příjmů bude mnohem větší, než je dubnová predikce ministerstva financí," varoval.

"Schodek dorovnává výpadek příjmů, protože ekonomika dostala zásadní ránu, navíc dává obrovské prostředky pro investice. A já chci, aby šly k malým a středním podnikům. Budeme také podporovat regiony... Konkrétní kriteria nemáte v rozpočtu detailně stanovena nikdy. Proto přijdeme s konkrétním hospodářským pocovidovým plánem pro republiku," nechala se slyšet Valachová.

Koaliční poslankyně dále také připomněla, že téměř polovinu mínusové částky státního rozpočtu tvoří výpadek státních příjmů, který zavinila koronakrize. Jedná se o 213 miliard korun. "A ten balík peněz, o kterých bude vláda rozhodovat až v rámci svého vládního hlasování, je rezerva 36 miliard,“ dopověděla.

"Rozuměl bych vládní rozpočtové rezervě 5 miliard, ale 36? Co s tím vláda bude dělat a na co to použije? Nebo co těch 10 miliard na podporu podnikání, když vláda není schopna říci, podle jakých kriterií a na co tyto peníze půjdou?," ptal se Kalousek a konstatoval, že se jedná o další bianco šek vládě.

Škrty budou, slibovala Valachová

"A nyní máme skutečně mimořádnou situaci, takže musíme jednat rychle. Většina onoho deficitu jde na to, aby pokračovaly programy na udržení míst, našich českých firem. Okolní země jsou ještě štědřejší. Nebavme se tedy o tom, že to jsou peníze vyhozené do kanálu," konstatovala Valachová, že mimořádná situace vyžaduje rychlá řešení.

"Víme od února, že kdyby nepřišel virus, taky by vláda ani náhodou nedodržela schodek 40 miliard, bylo by to spíš 90, takže to nesvádějme na virus. Ano, půlbilionový schodek letos si můžeme dovolit, pokud peníze budou vydány efektivně, což nevíme. Ale už si nemůžeme dovolit stamiliardové deficity v dalších letech, nebo na to těžce doplatíme." Miroslav Kalousek

Opoziční politik zároveň také kritizoval, že stát nespoří, a že zatímco firmy musejí škudlit každou korunu, aby vůbec dokázaly přežít, tak vládní úřady si vyskakují a dělají, jako by žádná krize vlastně ani nebyla. Řešení by viděl, kdyby více jednaly s péčí řádného hospodáře.

"Nechceme jít cestou zkratkovitých řešení nebo tupých škrtů. Připravujeme úsporu minimálně ve výši 10 procent provozních výdajů,“ slíbila sociální demokratka určité škrty ve státních výdajích.

"Naprosto nechápu, proč nešlo těch 10 procent uspořit už v březnu. Firmy také nemohou říci, že musí šetřit provozní výdaje, ale udělají to až příští rok. Musely to udělat ze dne na den, jinak by nepřežily. To je jen nechuť a neochota uspořit jednu jedinou korunu," reagoval na její slova Kalousek.