Kalousek a Schwarzenberg se naváží do Babiše: Čest Vaší práci, premiére!

Schwarzenberg se zaměřil na práci vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem. „Přiznávám, že více a více obdivuji našeho pana premiéra Babiše. Když se podívám na průběh koronavirové epidemie v Čechách, tak je úžasné, jak na začátku pan premiér vystupoval jako rázný ministerský předseda, který nás tvrdými kroky uzavřel do izolace, uzavřel hranice a všechny možné obchody a podniky a s pomocí pana Prymuly přesvědčil národ o oprávněnosti svého rázného postupu. Dobrá,“ píše ve svém komentáři na sociálních sítích jeden ze zakladatelů TOP 09.

Věci se ale velmi brzy výrazně změnily. „Brzy po zavedení všech těchto kroků ale premiér vypozoroval, že lid s tím není úplně spokojen. Navíc se začaly objevovat odborné články, které upozorňovaly na to, že tyto kroky byly poněkud přehnané a rozbíhá se kolem toho diskuse. A ejhle, pan premiér rychle předal zodpovědnost ministru vnitra, kterému, přiznejme, tato odpovědnost od počátku nouzového stavu příslušela," zdůraznil.

Připomněl, že Babiš následně jmenoval epidemiologa Romana Prymulu šéfem jiné organizace odpovědné za karanténu a sám se stáhl do pozadí. „A teď tvrdí, že bychom měli všechno začít uvolňovat a bojuje za to, aby se ty tvrdé restrikce, které on zavedl, co nejrychleji uvolnily, neboť ví, že se nálada mezi obyvatelstvem otočila a lidem jdou tato omezení značně na nervy,“ shrnuje postup vlády Schwarzenberg.

Na závěr si neopomněl do šéfa české vlády pořádně rýpnout. „Musím říct, že jsem pln obdivu, jak elegantně vyklouzl z jednoho postoje k opačnému. Čest Vaší práci, premiére!“ vzkázal Babišovi ironicky Schwarzenberg.

Poslanec TOP 09, který sám spadá do ohrožené skupiny kvůli věku, už v polovině března Čechy vyzval, aby se chovali ohleduplně. „Berte nemoc vážně, starejte se o staré a více ohrožené lidi, kteří mají třeba cukrovku. A nepropadejte panice. Takové nemoci se vždycky po několika desetiletích objeví. Dejte pozor a dbejte pokynů, které vám ministerstvo zdravotnictví dává. A hlavně se starejte o ty osamělé,“ apeloval na občany.

Kritický je vůči vládě i šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Prymula na DVTV: 'Chceme promořit populaci'. Nevím, jak se při podobných výrocích cítíte Vy, já hrozně. Chápu a počítám s tím, že jako člověk a občan se mohu nakazit. Nechci být ale segment populace, která bude promořována panem Prymulou,“ posteskl si poslanec.

Zaujal mě chvályhodný záměr: “Chci počkat na odborníky”. Mám to chápat tak, že dodnes žádná odborná diskuze neprobíhala? Že si něco myslel Prymula a Babiš to posvětil? A když se to Babišovi přestalo zdát únosné, tak Prymula změnil odborný názor? Na základě čeho jste rozhodovali? https://t.co/rVvUFitvmq — Miroslav Kalousek (@kalousekm) April 6, 2020

Nelíbí se mu ani to, že vláda nedokázala představit plán týkající se koronakrize. „Vláda dostala otázky na svůj další plán a proč potřebuje nouzový stav. Odpovědi: Babiš: ,'Nechceme pořád vysvětlovat, proč měníme své kroky'. Hamáček: 'Vláda žádný plán nemá'. Na co konkrétně vláda nouzový stav potřebuje, neodpověděl nikdo. Budeme hlasovat proti prodloužení nouzového stavu,“ dodal naštvaný Kalousek.