Kalousek by uvítal předčasné volby: Pro TOP 09 neexistuje lepší varianta než koalice s ODS a KDU-ČSL

"ANO je něco jiného, ANO je politická divize mocného oligarchy, kterému z principu demokracie překáží. Velké společnosti nemají trpělivost k demokracii," uvedl Kalousek.

Proti Pirátům se TOP 09 často vyhraňovala. "Můžu mít k Pirátům tisíce výhrad, ale nemohu jim upřít demokratické zásady. Z mého pohledu je to progresivní levice, která se ideově stále hledá. Často si ani sami nejsou úplně jistí, jaký by měl být jejich postoj k obraně země nebo členství v NATO a míře progresivity zdanění a přerozdělování. Tam se hledají. Ale co se týká úcty k demokratickým procesům a mechanismům, tam je nepodezírám. Tam si myslím, že mají jasno, není důvod je neoznačit za demokraty, stejně tak STAN. Logicky to jsou přirození partneři," řekl.

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 jsou jasně ideově zakotvené od středu doprava a čerpají svůj étos ze 17. listopadu 1989, uvedl. Jde podle něj o v nejlepším slova smyslu skutečně tradiční strany, které mají svůj program, který je čitelný, mají svá východiska, jsou schopné tak pracovat. "Proto říkám: Vrátit politice smysl a zaujmout tím, co chceme prosadit do společenské reality, a ne tím, kdo se udělal lepší surikatou," uvedl s narážkou na vládní hnutí ANO Andreje Babiše, které podle něj dělá politiku jako ryze marketingový způsob.

Stále více se ukazuje, že ČR změnu potřebuje a my víme, že spolu dokážeme řídit zemi lépe a ve prospěch občanů naší země. Nyní jsme se usnesli na základních ideových východiscích a už na začátku příštího roku představíme program. https://t.co/Pt1qPgxOKS pic.twitter.com/bDw2NtxygN — Petr Fiala (@P_Fiala) December 9, 2020

Na dotaz, zda se formující se koalice s ODS a lidovci ještě před volbami nemůže rozpadnout, Kalousek uvedl, že toto riziko vždy existuje. "Já nicméně doufám, že ve všech těch třech stranách je dostatek dobré vůle a vědomí, o co v tuhle chvíli historicky jde, a to že převáží nad jakýmikoli zrnky písku v kolech, které se mohou vždycky objevit," konstatoval.

O projektu přesvědčuje u kávy, piva či po telefonu. "Hovořil jsem s celou řadou lidí, někteří tomu byli od začátku naklonění, tam jsme si spíš řekli, kdo s kým bude mluvit dál, abychom je přesvědčili. A pak jsem i mluvil s řadou lidí, kteří k tomu měli značné výhrady a které jsem dokázal přesvědčit i tím, že jsem řadu jejich výhrad akceptoval. Ale současně jsem jim vysvětloval, že neexistuje lepší varianta a svět není ideální," uvedl Kalousek.

Kalousek by uvítal, kdyby se konaly předčasné sněmovní volby nejpozději v červnu. "Jednak červnový termín je tradiční a za druhé by to mělo dvě velké výhody. Nová vláda by si mohla předložit už svůj vlastní rozpočet, což nebude možné, pokud budou volby v říjnu," uvedl.

Druhým důvodem je podle něj to, že nový kabinet by měl víc času na rozpočtovou přípravu evropského předsednictví v roce 2022. "Protože způsob přípravy této vlády hrozí velkým průšvihem, ostudou. A kdyby to nebyla ostuda, tak zcela určitě by to byla promarněná příležitost," uvedl Kalousek. ČR plánuje předsednictví se zhruba třetinovým rozpočtem proti roku 2009, kdy ČR vedla Radu EU poprvé a zatím naposledy.

Česko se chopí vůdčí role v EU v červenci 2022. Vláda loni v říjnu schválila na návrh Babiše rozpočet předsednictví 1,24 miliardy korun, což koaliční ČSSD i část opozice považuje za podhodnocené. Podle bruselských diplomatů je to nejnižší částka, s níž se hodlá nějaká členská země své klíčové role zhostit a limituje to české možnosti prosadit své priority.

Kalousek nicméně nepovažuje předčasné volby za reálné. "Moc ne. Říkám to jen jako své zbožné přání, které bych rád podpořil. Ale nemyslím si, že k tomu dojde," uvedl. Sněmovna by se podle něj totiž musela rozpustit nejpozději v březnu. "Ale nezaznamenal jsem žádné jednání na toto téma," připustil.

Přál by si, aby volby v příštím roce znamenaly změnu. "Rád bych pro to udělal maximum. Doufám, že se to stane, stát se to nemusí. Může přijít i změna k horšímu," uvedl. Často mu připadá, že větší dno než nyní již přijít nemůže. "Ale vždy si vzpomenu na citát, tuším Walta Whitmana: 'Sestoupil jsem na dno, až na to samotné, poslední úplné dno. A když jsem stál úplně dole, zespoda někdo zaklepal.' To se nám také může stát, doufejme, že se to nestane, že to bude změna k lepšímu, ale uvědomme si, že mohou být i změny k horšímu," řekl.